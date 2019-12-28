Россия - Канада 28 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионат мира по хоккею

Добрый день, дорогие друзья! В субботу в 21.00 по Москве главный матч молодежного чемпионата. По крайней мере, для России. Да, и для Канады. Будет очень жарко и соперники будут высекать искры изо льда.

Победить в главной «классике» мирового хоккея – это уже сделать полдела. Тем более что российским хоккеистам есть за что «извиняться» перед своими болельщиками.

Начали они турнир в Чехии очень неудачно. В первом матче чемпионата они дважды сравнивали счет в игре с хозяевами, но все-таки проиграли – 3:4. Теперь права на ошибку практически нет, если ставить задачу подняться на групповом этапе как можно выше.

Канада, наоборот, на старте подняла себе настроение, вырвав победу в заокеанском дерби – у американцев. Не смутила родоначальников хоккея даже осечка на старте – в начале встречи они проигрывали «янки» 0:2. У канадцев блеснул форвард Алексис Лафренье, восходящая звезда мирового хоккея, набравший 4 очка (1+3) и забивший решающий гол. Его в первую очередь и надо нейтрализовать россиянам, чтобы рассчитывать на победу.

Прогноз на матч Россия – Канада 28 декабря 2019

У Канады более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча Россия – Канада 28 декабря 2019

Матч Россия – Канада 28 декабря 21:00 по московскому времени

Где смотреть матч Россия – Канада 28 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Россия – Канада можно посмотреть 28 декабря и начнется в 21:00 по московскому времени на канале «Матч ТВ»

Трансляция матча Россия – Канада 28 декабря 2019

Трансляция матча Россия – Канада 28 декабря 2019 года состоится на канале «Матч ТВ» в 21:00 по московскому времени.