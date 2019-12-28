2019-12-28T12:42:24+03:00
Происшествия

В Петербурге «Мерседес» влетел в остановку: тяжелые травмы получили две пенсионерки

ДТП произошло утром 28 декабря у стен Института Культуры на Миллионной улице
Петр КИБЕР
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У стен Института Культуры "Мерседес" влетел в остановку. Фото: УГИБДД по СПб и ЛОУ стен Института Культуры "Мерседес" влетел в остановку. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО
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Серьезное ДТП с пострадавшими произошло утром 28 декабря на Миллионной улице в Санкт-Петербурге у самого Марсова поля. Около 9:25 черный «Мерседес» вылетел на остановку общественного транспорта возле Института культуры (СПбГУКИ). В этот момент на ней автобуса ждали две пенсионерки. Иномарка снесла обеих.

- Водитель 1986 года рождения не справился с управлением при левом повороте и совершил наезд на бордюрный камень, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по СПБ и ЛО

От удара машина подпрыгнула и вылетела на тротуар. В результате ДТП 74-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, а 69-летняя петербурженка госпитализирована в тяжелом состоянии.

В ДТП пострадали две пенсионерки. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

В ДТП пострадали две пенсионерки. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Известно, что у одной из пострадавших сломана рука и закрытая черепно-мозговая травма. Вторая пенсионерка получила переломы обеих ног. Раненых забрали машины скорой помощи, а на месте аварии работают инспектора ГИБДД, которые выясняют причины произошедшего.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Мерседеса» был трезв, просто не совладал с машиной, которая, выходя из поворота, вылетела на тротуар. Возможно автомобилист превысил скорость, да и дорога могла быть скользкой - петербургские синоптики на выходные обещали гололед. Впрочем, точные причины аварии установят инспектора ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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