«Шок, выбирались через люк в потолке»: Автобус из Петербурга перевернулся в Эстонии, пострадали 9 человек

Туристы из Петербурга попали в серьезную аварию во время путешествия в Эстонию. Пассажирский автобус Ecolines, ехавший из России в Ригу, перевернулся на скользкой дороге. В момент аварии в нем, предварительно, ехали 67 пассажиров, среди которых были граждане обеих стран. По данным очевидцев, в аварии пострадали порядка 9 человек, среди них есть граждане России и Эстонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/752404" frameborder="0"></iframe> В Эстонии перевернулся пассажирский автобус из Петербурга.

- Где-то в 4.30-4.40 на подъезде в Таллин рейсовый автобус Ecolines СПб-Таллин-Пярну-Рига съехал в кювет и перевернулся, - рассказала "КП-Петербург" пассажирка автобуса Надежда Мартемьянова. - Водитель не справился с управлением. Пассажиры оперативно выбрались, помогая друг другу, через окна в потолке. Достаточно быстро подъехала скорая, полиция, пожарные - минут через 20. Серьезно пострадавших нет, есть люди с ушибами и легкими травмами, их госпитализировали. Дети были. Детям в первую очередь оказали помощь. Был шок, ну чтобы ревели, такого не было.

Пассажиров пересадили на другой автобус Фото: vk.com/sweet_little_rocknroller

После аварии людям пришлось стоять на морозе.

- Кто-то потерял личные вещи, телефоны, шапки, - продолжает Надежда. - Примерно полчаса провели на морозе, достали аптечку, оказывали помощь. Потом полицейские стали уводить по 5 человек в машины. Где-то через час-полтора за пассажирами приехал другой автобус Ecolines, который последовал по маршруту. Водитель принес свои извинения. Все живы, несколько легких травм и шок. Я «мягко» приземлилась. Но приятного мало. Дороги скользкие, ночь.

Автобус перевернулся, съехав в кювет Фото: Сергей Цивлин/ДТП и ЧП Петербурга

Одной из причин аварии называют неисправность автобуса, другой - скользкую дорогу. К слову, аварии на этом участке трассы случаются часто.

- Я также на Рига-СПб перевернулся в 2016 году в январе и тоже в Эстонии, - вспомнил петербуржец Михаил. - Был пристегнут, отделался синяками. А у других людей травмы были: ребра кто-то сломал, порезы, ушибы и руку одному оторвало по самое плечо. Погода тогда была ужасная: мокрый снег, каша, а водитель гнал. Но официальную версию после расследования я так и не смог найти. Через несколько дней в том же месте еще один автобус встретился с фурой, погиб водитель автобуса. С зимними автобусными поездками завязал после этого...

В аварии разбирается полиция Фото: Сергей Цивлин/ДТП и ЧП Петербурга

В автобусе ехали дети Фото: Сергей Цивлин/ДТП и ЧП Петербурга