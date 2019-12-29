Задержаны двое россиян, готовившие теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию двух мужчин, которые планировали провести теракты в Северной столице в новогодние праздники. Нападения, как сообщают силовики, готовились в местах массового скопления людей.

- Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, - сообщили в ФСБ РФ агентству ТАСС.

В ФСБ при этом отмечают, что у задержанных изъяты материалы, которые подтверждают, что они действительно готовились к терактам в начале января 2020 года. Какие именно материалы, в ФСБ РФ не отмечают.

Сейчас силовики в отношении задержанных возбудили уголовные дела по двум статьям "Приготовление к теракту" и "Участие в деятельности террористической организации".

Информация о задержании предполагаемых террористов появилась сразу после того, как вышли новости о том, что президент России Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за предоставленные сведения о готовящихся в России терактах.