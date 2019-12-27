2019-12-27T10:45:30+03:00
Экономика

Царская рыба: как в Ленобласти выращивают осетров и стерлядей

Теплолюбивую рыбу очень сложно разводить в холодных условиях Северо-Запада
Александра СУРИС
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Антон Алексеев рассказывает, что первый год «выплывали» сами, затем решили обратиться за поддержкой для развития.Антон Алексеев рассказывает, что первый год «выплывали» сами, затем решили обратиться за поддержкой для развития.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ветеринар по образованию, а сейчас предприниматель Антон Алексеев вот уже несколько лет развивает редкую для Ленинградской области отрасль. Он руководит «Аквафермой» - хозяйством, выращивающим рыб осетровых пород. Под контролем Алексеева полный цикл - от икринки до взрослой особи.

- У нас уже даже началась селекционная работа, - рассказывает в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» Антон Алексеев. - Мы продаем мальков и икру. У нас есть маточное стадо. Это рыба, которая является производителем. С нее можно получать икру, которая потом оплодотворяется и помещается в инкубаторы. Таким образом, представлен весь цикл: икра - личинка - малек - рыба - маточное стадо.

Среди тех, кто покупает у Алексеева мальков, - аквариумисты, владельцы прудов, сотрудники ветеринарной академии, даже петербургский океанариум. Но массовым разведением этих теплолюбивых рыб в нашем холодном регионе заниматься не так-то просто.

- Пытаться растить в наших условиях осетра в садках или прудах бессмысленно, - объясняет Алексеев. - Поэтому у нас разводятся холоднолюбивые рыбы, например форель. Это 98 процентов рыбного производства.

Антон же выращивает свою деликатесную рыбу в бассейнах. Это возможно благодаря технологии УЗВ - установке замкнутого водоснабжения, которая позволяет постоянно фильтровать воду. Антибиотики, которые используются для рыб в открытых водоемах, в таком случае не только не нужны, но и противопоказаны, чтобы не убить биологическую среду.

Но пока что в Ленобласти по пальцам можно пересчитать хозяйства, где применяют подобные модули.

- У осетра в таком бассейне идеальные условия жизни в отличие от природы, - рассказывает наш собеседник. - Он избавлен от таких проблем, как паразиты, перемена климата, необходимость адаптации под понижение кислорода. Я уверен: за УЗВ-технологиями будущее. Здесь стократная экономия чистой воды, а продукты жизнедеятельности рыбы мы собираем, чтобы использовать как полезные удобрения.

Антон не скрывает: без стартового капитала в такой сфере делать нечего. Для того чтобы начать бизнес, Алексееву и его единомышленникам понадобилось десять миллионов рублей. Первый год «выплывали» сами, затем, убедившись, что бизнес-модель и технология работают, решили обратиться за поддержкой для развития.

- В 2019 году я принял участие в конкурсе и получил грант агропромышленного комитета «Начинающий фермер», - рассказывает предприниматель.

Кроме того, Алексеев принял участие в образовательной программе «Бизнес-акселерация-2019». Все-таки образование ветеринара не дает необходимых деловых навыков, а в предпринимательстве без них никуда.

- Меня пригласил в программу Фонд поддержки предпринимательства, - рассказывает фермер. - Она достаточно дорогая, но для предпринимателей из Ленобласти обучение бесплатное.

Занимались в учебном университете в Сколково. Четыре модуля по четыре дня каждый. Учеба с утра до вечера: тренинги, практика и, самое главное, разработка своих проектов.

- Мы их в конце обучения презентовали заместителю губернатора Ленобласти, - вспоминает Алексеев. - Благодарим за это обучение. Умные люди научили нас вещам, которые были жизненно необходимы. Ну и, конечно, нужных и полезных знакомств никто не отменял.

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СПРАВКА «КП»

Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области «Мой бизнес» создан в 2018 году.

А осенью 2019 года на проспекте Энергетиков, 3А, открылся центр «Мой бизнес», работающий по принципу единого окна. Здесь предприниматели могут получить более ста услуг: от консультаций о том, как открыть бизнес и получить поддержку, до регистрации товарного знака. И все это бесплатно.

Кстати, информацию о мерах поддержки также можно узнать на сайте 813.ru или по телефону: 8 (812) 309-46-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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