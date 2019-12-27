Свое дело под защитой

Быть предпринимателем - дело непростое. Зачастую люди, открывающие собственное дело, просто не представляют, с каким количеством нюансов юридического, финансового, правового и даже экологического толка им придется столкнуться. К счастью, теперь у каждого есть возможность заранее их учесть и избежать досадных ошибок. Для этого достаточно обратиться в центр «Мой бизнес», где квалифицированные эксперты готовы предоставить клиентам исчерпывающую консультацию по любому вопросу.

Любая, даже самая перспективная идея не начнет приносить деньги просто так. Чтобы бизнес вышел на стабильный доход, нужно подготовить нормативно-правовую базу, соблюсти требования законодательства, заранее решить множество финансовых вопросов, грамотно выстроить трудовые отношения с коллективом.

- Часто люди просто не представляют, с чем им предстоит столкнуться, - отмечает эксперт центра «Мой бизнес» в сфере юриспруденции Анжелика Гирова. - Так, например, в этом году очень многие получили судебные иски за торговлю игрушками без лицензии правообладателя, потому что никто вовремя не объяснил им, что, условно говоря, закупать несертифицированные игрушки на рынках, а потом продавать их в магазинах - плохая идея.

Другой немаловажный аспект, отмечает наш собеседник, защита от разного рода провокаций.

- Опять же далеко не все знают, как вести себя в случае неожиданной проверки, - продолжает Гирова. - Многим даже в голову не приходит, что она может быть незаконной. Поэтому очень важно, чтобы в такой момент у человека был надежный и грамотный эксперт, который поможет ему уладить все конфликты и выйти из ситуации без потерь.

Основная же задача и основной смысл консультаций профильных экспертов, по словам нашего собеседника, - дать людям возможность полностью сосредоточиться на своей идее, не отвлекаясь на изучение юридических, финансовых и прочих нюансов. Инициатива очень востребована: так, с июля по декабрь одних только юридических консультаций специалисты центра оказали более пятисот.

Обратиться к экспертам можно совершенно бесплатно. Более того, в случае необходимости они могут организовать консультацию по Скайпу или выехать к клиенту домой.

-

КОНКРЕТНО

Записаться на программу следующего года, а также бесплатно получить финансовую, юридическую и маркетинговую консультации можно в региональном центре «Мой бизнес» на проспекте Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж). Обо всех услугах центра можно узнать на сайте 813.ru или по телефону: 8 (812) 309-46-88.