Илья Соболев устроит жесткую «прожарку» Ксении Собчак в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь обещает быть жаркой. Пока на всех федеральных каналах будут идти голубые огоньки, на ТНТ4 два петербуржца комик Илья Соболев и Ксения Собчак устроят жесткую словесную дуэль, наполненную саркастическими шутками, самоиронией и морем юмора. В 23:00 31 декабря 2019 года будет «Прожарка Ксении Собчак».

- Меня даже пугает тот факт, что у нас в стране мало людей с самоиронией. Все такие обидчивые... Я сама люблю жестко пошутить и часто сталкивалась с тем, что люди обижаются, боятся сами пошутить в ответ, не разговаривают. Мне кажется, ты имеешь право смеяться над другими только тогда, когда готов, чтобы смеялись над тобой. Я к этому всегда открыта, я это люблю, - рассказала телеведущая.

Жесткие шутки над светской львицей подготовили звезды "прожарки" и стэндаповФото: Предоставлено "КП"

Ксения – одна из самых скандальных медиа персон России. Вся ее карьера сопровождалась множеством неоднозначных разговоров и сплетен. Журналистка - это настоящий вызов для комиков шоу «Прожарка», где жестко высмеивают приглашённую звезду. Сама Ксения не хуже комиков «прожаривала» Анастасию Волочкову, Леру Кудрявцеву, Анфису Чехову и других звезд в стране. Все давно знают, что за словом в карман телеведущая не лезет.

Комики пройдутся по всей жизни Собчак и припомнят ей и «Блондинку в шоколаде», и недавнюю свадьбу, на которой она с супругом разъезжала в катафалке.

- Зная любвеобильность Ксении, в московских ЗАГСах ей разрешают расписываться карандашом, - подшутил над телеведущей один из участников шоу Филипп Воронин.

Также «прожаривать» Собчак будут победитель Comedy Баттл Сергей Матросов, участница Stand Up Ирина Приходько, Стендап-комик Зоя Яровицына. Также выступит и сам директор канала Гавриил Гордеев с приветом для Ксении от звезд шоу-бизнеса.