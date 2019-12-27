Россия – Канада 28 декабря 2019: Прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею

Прогноз на матч молодежного чемпионата мира Россия – Канада 28 декабря 2019 – 4:3 (победа Канады).

Недавно мы видели в Петербурге «Русскую Классику». А теперь ждем и мировую. Матчи между сборными России и Канады – самое лучшее, что есть в мировом хоккее. Если эти два соперника не сыграют друг с другом, можно считать международный турнир и не состоялся. Но молодежному чемпионату мира в Чехии этого уже точно не произойдет. На этот раз непримиримые противники уже сыграют на самом старте чемпионата, еще на групповом этапе.

Интересно, что большинство заокеанских специалистов прогнозируют, что эти же сборные встретятся и в финале чемпионата мира. Действительно, у этих оппонентов самые мощные составы на этом турнире. Родоначальников хоккея называют командой без слабых мест. Лидером «Кленовых Листьев» должен стать нападающий Алексис Лафронье – хоккеиста, которого по масштабу таланта порой сравнивают даже с Коннором Макдэвидом и Сидни Кросби. Именно он – главный претендент на первый номер драфта НХЛ – 2020. И успел уже принять в предыдущем чемпионате мира, где канадцы оконфузились, уступив в четвертьфинале финнам. Такого провала на родине хоккея давно не испытывали.

Также в первом раунде драфта-2020 могут быть выбраны еще четыре человека из нынешнего состава канадцев. Все ребята самолюбивые, поэтому, постараются смыть позор кровью. И убедительная победа над Россией для начала будет неплохим результатом.

Интересно, что другим явным претендентом на первый номер драфта НХЛ считается голкипер российской сборной и СКА Ярослав Аскаров. И в личном противостоянии они могут выяснить, кто сейчас лидер среди 18-летних.

Можно не сомневаться, что если наставник «Красной Машины» Валерий Брагин свой выбор оставит на Аскарове, его ждет серьезное испытание. Обнадеживает только то, что в этом году под рукой Брагина в этом году надежная оборона, где выделяется проспект «Монреаля» и ЦСКА Александра Романова, признанный лучшим среди защитников на прошлогоднем чемпионате мира.

Впрочем, команды Валерия Брагина приучили к тому, что на групповом этапе они не показывают свой лучший хоккей. Поэтому, не стоит драматизировать поражение от чехов в первом матче чемпионата. Главное – плей-офф и там уже «брагинцы» должны показать себя во всей красе, набрав ход во время группового этапа.