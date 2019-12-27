2019-12-27T15:55:04+03:00
Спорт

Россия – Канада 28 декабря 2019: Прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею

Прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею Россия – Канада. Команды сыграют в субботу, 28 декабря в Остраве на «Остравар Арене». Начало – в 21.00
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
Поделиться:
Россия – Канада 28 декабря 2019: Прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею. Фото: с сайта МХЛ.Россия – Канада 28 декабря 2019: Прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею. Фото: с сайта МХЛ.
Изменить размер текста:

Прогноз на матч молодежного чемпионата мира Россия – Канада 28 декабря 2019 – 4:3 (победа Канады).

Недавно мы видели в Петербурге «Русскую Классику». А теперь ждем и мировую. Матчи между сборными России и Канады – самое лучшее, что есть в мировом хоккее. Если эти два соперника не сыграют друг с другом, можно считать международный турнир и не состоялся. Но молодежному чемпионату мира в Чехии этого уже точно не произойдет. На этот раз непримиримые противники уже сыграют на самом старте чемпионата, еще на групповом этапе.

Интересно, что большинство заокеанских специалистов прогнозируют, что эти же сборные встретятся и в финале чемпионата мира. Действительно, у этих оппонентов самые мощные составы на этом турнире. Родоначальников хоккея называют командой без слабых мест. Лидером «Кленовых Листьев» должен стать нападающий Алексис Лафронье – хоккеиста, которого по масштабу таланта порой сравнивают даже с Коннором Макдэвидом и Сидни Кросби. Именно он – главный претендент на первый номер драфта НХЛ – 2020. И успел уже принять в предыдущем чемпионате мира, где канадцы оконфузились, уступив в четвертьфинале финнам. Такого провала на родине хоккея давно не испытывали.

Также в первом раунде драфта-2020 могут быть выбраны еще четыре человека из нынешнего состава канадцев. Все ребята самолюбивые, поэтому, постараются смыть позор кровью. И убедительная победа над Россией для начала будет неплохим результатом.

Интересно, что другим явным претендентом на первый номер драфта НХЛ считается голкипер российской сборной и СКА Ярослав Аскаров. И в личном противостоянии они могут выяснить, кто сейчас лидер среди 18-летних.

Можно не сомневаться, что если наставник «Красной Машины» Валерий Брагин свой выбор оставит на Аскарове, его ждет серьезное испытание. Обнадеживает только то, что в этом году под рукой Брагина в этом году надежная оборона, где выделяется проспект «Монреаля» и ЦСКА Александра Романова, признанный лучшим среди защитников на прошлогоднем чемпионате мира.

Впрочем, команды Валерия Брагина приучили к тому, что на групповом этапе они не показывают свой лучший хоккей. Поэтому, не стоит драматизировать поражение от чехов в первом матче чемпионата. Главное – плей-офф и там уже «брагинцы» должны показать себя во всей красе, набрав ход во время группового этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Каллум Смит - Фёдор Чудинов: «Классик» намерен вернуть себе титул чемпиона
Одержав победу над Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом, Фёдор Чудинов завоевал право сразиться с действующим чемпионом мира в среднем весе Каллумом Смитом. Дата боя станет известна в начале 2020 года
Новости 24
Всероссийский Дед Мороз получил 30-килограммовую открытку из Петербурга
Размер минимальной заработной платы в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей
Художница преобразила памятник Невидимке в Петербурге
Предновогодняя лихорадка сковала движение машин в центре Петербурга
В Ленобласти запретили продавать детям опасный снюс и конфеты с никотином
Петербуржцы пожаловались на китайских туристов, которые мешают им жить
Метро «Площадь Восстания» встало в человеческой пробке из-за горожан, поехавших за подарками
Синоптики предупреждают: В Петербурге резко похолодает до -7 градусов
Из подвала дома в Петербурге достали труп человека, спустя месяц жалоб жильцов на вонь
Зеленый мост на Мойке отремонтируют к маю 2020 года
Петербургская зоозащитница рассказала, как бороться с уличными фотографами с дикими животными
У петербургского бизнесмена средь бела дня отобрали 15 миллионов
В коммуналке на Фонтанке жена поругалась с мужем и ткнула его ножницами в бок
В парке «Патриот» ЗВО в Кронштадте появятся водные экскурсии по фортам
Школьников из Ленобласти, спасших собаку, которую живодер выбросил в колодец, наградили
Петербуржцам рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья
«Не бита, не крашена»: На Светлановском проспекте «Солярис» на четверть вошел под маршрутку
В Новый год на Дворцовой площади откроется танцплощадка
Петербурженок поймали с 10 незаконно срубленными елками для Нового года
В Петербурге за год продажи новых машин упали на 3%
В 2019 году в Петербурге открылось рекордное количество детских садов
Тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал о разводе с Булановой и новых отношениях
Вестибюль метро «Балтийская» изменит режим работы
В центре Петербурга таксист изнасиловал молодую пассажирку
Из-за «хлопка» котла отопления в магазине под Гатчиной вынесло окна