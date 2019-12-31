«Простите меня за все, пока»: Пьяная девушка сбежала после ДТП в лес Ленобласти и пропала

Новогодние праздники для поисковых служб и сотрудников полиции Ленобласти уже начались с серьезной работы. В ночь на вторник, 31 декабря 2019 года, в Тосненском районе произошло ДТП. На место приехали инспекторы ГИБДД и стали разбираться в ситуации. Пока они работали, одна из молодых участниц аварии попросила на минутку отлучиться, мол, нужно в туалет. Однако после этого девушку никто не видел. От нее осталась только окровавленная куртка и странное СМС-сообщение.

- Авария произошла возле дома номер 5 по Октябрьской улице в поселке Тельмана около 4 часов ночи. Пока сотрудники ДПС оформляли дорожное происшествие, 19-летняя девушка скрылась, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Девушка ушла и не вернулась. Прошло уже много времени, когда на телефон 112 поступил звонок от ее знакомого. Мужчина рассказал, что в момент аварии его 19-летняя подруга была пьяна и решила скрыться, дабы избежать наказания. Однако не все в этой истории так просто. Позже на телефоны ее знакомым пришло одно и тоже СМС-сообщение: «Простите меня за все, пока». Эти строки сильно встревожили ее друзей, которые бросились искать девушку.

Однако беглянку отыскать не удалось. В лесу, в который сбежала девушка, знакомые нашли ее куртку со следами крови. Самой ее словно след простыл.