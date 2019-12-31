2019-12-31T14:00:18+03:00
Происшествия

«Простите меня за все, пока»: Пьяная девушка сбежала после ДТП в лес Ленобласти и пропала

Участница аварии попросила отойти в туалет, после ее никто не видел
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяная девушка сбежала после ДТП в лес и пропала в ЛенобластиПьяная девушка сбежала после ДТП в лес и пропала в ЛенобластиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новогодние праздники для поисковых служб и сотрудников полиции Ленобласти уже начались с серьезной работы. В ночь на вторник, 31 декабря 2019 года, в Тосненском районе произошло ДТП. На место приехали инспекторы ГИБДД и стали разбираться в ситуации. Пока они работали, одна из молодых участниц аварии попросила на минутку отлучиться, мол, нужно в туалет. Однако после этого девушку никто не видел. От нее осталась только окровавленная куртка и странное СМС-сообщение.

- Авария произошла возле дома номер 5 по Октябрьской улице в поселке Тельмана около 4 часов ночи. Пока сотрудники ДПС оформляли дорожное происшествие, 19-летняя девушка скрылась, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Девушка ушла и не вернулась. Прошло уже много времени, когда на телефон 112 поступил звонок от ее знакомого. Мужчина рассказал, что в момент аварии его 19-летняя подруга была пьяна и решила скрыться, дабы избежать наказания. Однако не все в этой истории так просто. Позже на телефоны ее знакомым пришло одно и тоже СМС-сообщение: «Простите меня за все, пока». Эти строки сильно встревожили ее друзей, которые бросились искать девушку.

Однако беглянку отыскать не удалось. В лесу, в который сбежала девушка, знакомые нашли ее куртку со следами крови. Самой ее словно след простыл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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