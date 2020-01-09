«Перед смертью обвенчался с женой»: друг хирурга Андрея Павленко рассказал о последних днях его жизни

5 января в Санкт-Петербурге скончался Андрей Павленко – знаменитый во всей стране врач-онколог, который на протяжении почти двух лет сам боролся со страшной болезнью: раком желудка. За свою относительно недолгую (ему был всего 41 год) жизнь он спас тысячи человек – и подарил надежду десяткам тысяч.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко.

СМЕХ ПРОТИВ СТРАХА

Диагноз «рак желудка» Андрею Павленко – на тот момент заместитель директора по медицинской части в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова – поставили в марте 2018-го года. В одном из интервью «КП-Санкт-Петербург» мужчина рассказал, что такой тяжелый диагноз стал для него неожиданностью: он не входил в группу риска, занимался фитнесом, вел стандартный образ жизни и отличался хорошим аппетитом. Рак удалось обнаружить практически случайно – небольшие язвы в желудке, возникшие из-за погрешностей в диете, заставили Павленко сделать обследование. И уже оно показало, с чем ему пришлось столкнуться.

Павленко держался с необычайным мужеством - он не только честно рассказывал о болезни и лечении, но и даже находил в себе силы шутить.Фото: СОЦСЕТИ

- Но это было неважно, потому что ситуация уже произошла, - констатировал тогда мужчина. – Нужно жить дальше.

Чтобы помочь не только себе, но и другим, Павленко завел блог, в котором откровенно рассказывал о своей болезни: делился ощущениями, описывал схемы лечения, разрушал самые «живучие» мифы. И даже шутил – когда у него начали выпадать волосы, он собрал детей (у Андрея остались две дочки и сын), дал жене в руке видеокамеру и снял видео о том, как его бреют налысо. «Уши мне не сбрей! Боже, какая у меня маленькая голова!» - с улыбкой комментировал онколог процесс.

Вскоре проект Андрея Павленко набрал популярность. Хирурга, мужественно борющегося с тяжелой болезнью, стали приглашать в качестве эксперта на конференции и семинары (в том числе международные), его блог превратился в полномасштабный медиапроект с огромной аудиторией. А сам мужчина не терял бодрости духа: продолжал работать и оперировать даже после того, как ему полностью удалили желудок, основал и возглавил благотворительный фонд Cancer Fund.

После операции по удалению желудка Павленко не бросил работать и проводить операции.Фото: СОЦСЕТИ

«УМИРАНИЕ – ДОВОЛЬНО ИНТИМНЫЙ ПРОЦЕСС»

Однако, несмотря на лечение, болезнь продолжала крепнуть. 1 января 2020-го года Павленко опубликовал на своей страничке в Facebook прощальное письмо.

«Друзья! Мой жизненный путь завершается! – написал он. - К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения - не опускайте руки!»

По словам друзей хирурга, последние дни он провел дома в окружении своей семьи – жены и троих детей.

- В последние недели Андрюхе было плохо, но он очень мужественно держал удар, никому из нас не жаловался, - рассказал друг Павленко хирург Илья Гоцадзе. - Он отказался от встреч с друзьями, не сделал исключения ни для кого. Запретил приезжать и прилетать. Он не хотел, чтобы его видели слабым и больным.

Андрей Павленко и его товарищи учредили фонд, который будет заниматься финансированием медиа, правдиво рассказывающих об онкологии. Половина суммы, собранной на сайте Patreon, будет переведена семье хирурга.Фото: СОЦСЕТИ

- 19 декабря он написал мне: «извини, я не всегда сейчас могу взять трубку, иногда просто не хочу брать, прости. Это непросто, но мы справляемся…, - продолжает наш собеседник. – Прости, дружище, но умирание – это довольно интимный процесс. Это дело моей жены, моих детей и пройдем через это вместе». Он все делал осознанно и холодным рассудком. Ни на секунду не паниковал. Но очень не хотел уходитьПо словам Гоцадзе, Андрей, сам будучи врачом, осознавал, что умирает. Но до последней минуты крепился и даже ухитрялся шутить.

Жена Андрея – Анна Гегечкори – не отходила от него ни на минуту. Редко спала и ухаживала за ним практически круглосуточно. Сама она разговаривать с корреспондентом «Комсомолки» отказалась: «все комментарии – после сорокового дня. Извините».

Церемония прощания с Андреем Павленко собрала больше 200 человек. Фото: сайт "Невские Новости".

«НЕ ХОТЕЛ НИКОГО БЕСПОКОИТЬ»

1 января, перед публикацией прощального письма, Андрей и Анна обвенчались. 5 января – спустя четыре дня после публикации прощального письма – Павленко не стало. По словам Ильи Гоцадзе, он осознанно отказался от «крупномасштабных» панихид и нахождения в морге, попросил, чтобы его тело из дома перевезли в храм, а оттуда – сразу на кладбище. Не хотел никого беспокоить и дергать.

- У меня осталось ощущение, что мы не досказали друг другу многого. В последние недели мы несколько раз созвонились, - продолжает Гоцадзе. - Он был бодрячком. Улыбался. Хотя это давалось ему непросто. А я так и не мог подобрать нужных слов.

Утром 5 января в Сети появилось заранее записанное видеообращение Андрея Павленко. Ролик начинается словами «Если вы это смотрите – значит, я уже умер».

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко.

- Я бы хотел поблагодарить каждого, каждого человека, который был со мной и прошел этот нелегкий путь от момента диагностики фактически до самого конца, - говорит в нем Павленко – осунувшийся, измученный, но не сломленный. – Спасибо вам за вашу поддержку, ваши улыбки, ваши отзывы.

Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Невском районе Санкт-Петербурга.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В последнем видео Андрей Павленко объявил о создании гранта, который будет финансировать медиа, правдиво, достоверно и честно пишущие об онкологических заболеваниях. С этой целью был объявлен сбор средств на платформе Patreon. 50 % от собранных денег пойдет на финансирование медиа, еще 50 % будет перечислено семье хирурга, которая лишилась единственного кормильца. На сегодняшний день в копилке проекта уже набралось почти 1 300 000 рублей.

malysheva.live Ушёл из жизни наш коллега, прекрасный доктор, хирург-онколог Андрей Павленко. Трудно прожить достойную жизнь, ещё труднее достойно уйти из жизни, зная свой диагноз. Он смог и то, и другое.

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