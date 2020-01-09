225 пожаров, 12 погибших в ДТП: Печальные итоги новогодних праздников 2020 в Санкт-Петербурге

Для большинства россиян новогодние каникулы становятся беззаботным временем отдыха и веселья. Но только не для сотрудников экстренных служб. В то время, пока вся страна празднует, они охраняют порядок и спасают жизни. В первый рабочий день, 9 января, работники МЧС, медики и инспекторы ГИБДД подвели итоги затянувшегося уикенда.

«Белочка» пришла еще не вся: как петербуржцы провели новогодние каникулы 00:00 00:00

В ПОЖАРАХ ПОГИБЛИ 8 ЧЕЛОВЕК

Начало 2020 года в Петербурге выдалось относительно спокойным. Крупных ЧП в городе не произошло, да и число вызовов, по сравнению с прошлым годом, стало меньше.

- С 31 декабря по 8 января наши подразделения реагировали на различные события 2700 раз. В прошлом году – 2800, - рассказал начальник Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. – При этом произошло 225 пожаров. Шесть человек, к сожалению, погибли, восемь – пострадали. В основном это были бытовые пожары, где происходит горение 5-10 квадратных метров. Там мы вынуждены констатировать гибель людей от угарного газа.

Начальник Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего за безопасностью горожан следили около десяти тысяч сотрудников ведомства. Они дежурили на всех объектах, где проводились массовые гуляния и праздники. Таких объектов в городе было больше полутора тысяч.

- Одним из самых значимых мероприятий стало Рождество Христово. В эту ночь обеспечивали безопасность на 125 объектах. По традиции, у Казанского собора развернули пункт обогрева с горячим чаем. Разные люди приходят в храм, многие заранее. Они могли подождать в палатке начала мероприятия.

УЧАСТИЛИСЬ НАЕЗДЫ НА ПЕШЕХОДОВ

Пристально следили за дорогами и работники Госавтоинспекции. В Петербурге и Ленобласти произошло более 1700 ДТП. Это на 500 меньше, чем за такой же отрезок времени в 2019 году. Основной причиной считается погода. На улицах не было серьезного гололеда. Однако сотрудники заметили тревожную тенденцию.

- Под колесами погибли 12 человек. Из них – трое несовершеннолетних. Это на семь больше, чем в прошлом году, - отметила начальник 5-го отдела Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова. – Больше половины аварий – это наезды на пешеходов. Пики пришлись на 31 декабря, 1 января и 7 января. В прошлом году такой динамики мы не наблюдали.

Начальник 5-го отдела Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова.Фото: Олег ЗОЛОТО

К административной ответственности за праздники привлекли больше 5,5 тысяч водителей. Около 100 человек были за рулем в нетрезвом виде. Впрочем, нарушали правила не только автомобилисты. Штрафы придется заплатить 700 пешеходам, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

- Мы провели анализ аварий за праздничные дни, - сказала Татьяна Суслова. - Из 48 наездов на горожан, половина произошла по вине пеших участников дорожного движения. Они переходили вне зоны перехода, в 5-10 метрах от «зебры».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Трудились не покладая рук и врачи. В НИИ им. Джанелидзе поступили пять человек, получившие травмы из-за неаккуратного обращения с пиротехникой. Троих госпитализировали, двое отделались легкими ссадинами. В наркологическую больницу с признаками отправления попали 124 петербуржца. Около 60% переборщили с алкоголем, 40% - с наркотиками.

- На одну поступившую женщину пришлось 11 мужчин. Получается, что мужчины выпивают в десять раз больше, - сказала заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова. - Что касается алкогольных психозов, с таким диагнозом поступили три человека. В прошлом году – шесть. Но подводить итог рано – они еще продолжают пить, поэтому пик мы ждем в конце месяца.