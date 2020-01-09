Лошади-олени, огненное шоу и Рождество без снега: Как прошли новогодние каникулы в Петербурге

Новогодние праздники остались позади. Утром 9 января россияне отправились на работу. Прийти в себя после каникул бывает непросто. Особенно, если они выдались насыщенными. А в Петербурге быть иначе и не может. 1 января в центре города встретили почти два миллиона человек. Волшебную ярмарку, раскинувшуюся на Манежной площади, судя по очередям на входе, посетили не меньше. Рассказываем, чем еще запомнились первые восемь дней нового года в городе на Неве.

Дворцовая площадь традиционно стала местом притяжения горожан и туристов. Здесь стоит главная елка города, с которой спешили сфотографироваться все, кто проходил мимо. Почти такими же популярными, как и новогодняя красавица, стали две лошади, наряженные в милые новогодние костюмы.

Вот такие красавцы встречали горожан в центре Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

Вообще в новогодние праздники превратился в одну большую фотозону. Красота поджидала людей на каждом шагу.

С иллюминацией Петербург стал еще прекраснее.Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние каникулы вызвали большой наплыв посетителей в музеи Петербурга. Жаждущие прекрасного часами стояли перед Эрмитажем, Русским музеем и Манежем.

Жители города и туристы все праздники осаждали музеи.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так к Новому году преобразилась Новая Голландия.Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь с 6 на 7 января верующие встретили Рождество Христово – один из главных религиозных праздников. В Казанском кафедральном соборе утреню и Божественную литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Так проходило праздничное богослужение в Казанском соборе.Фото: Артем КИЛЬКИН

На праздничное богослужение собрались сотни петербуржцев и гостей города. Желающих попасть на службу именно в Казанский собор оказалось так много, что он не смог вместить всех. Однако горожане не стали уезжать по домам и встретили Рождество на площади у сбора.

На богослужение многие приходили целыми семьями.Фото: Артем КИЛЬКИН

Несколько дней горожане успели порадоваться снегу.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ярким завершением новогодних каникул стал фестиваль «Рождественская звезда», прошедший в Петербурге 7 и 8 января. Петербуржцев удивляли титулованные команды пиротехников и фаерщиков из России, Андорры, Азербайджана, Белоруссии и даже США.

Фестиваль стал для Петербурга традиционным.Фото: Артем КИЛЬКИН

Шоу выдалось огненным.Фото: Артем КИЛЬКИН

Местом действия стала стрелка Васильевского острова и пляж у Петропавловской крепости. Уникальное шоу, в котором объединились огонь, свет и 3D-видео, посетили десятки тысяч человек. Сошлись в одном – зрелище впечатляющее.

Участники подготовили зрелищные номера.Фото: Артем КИЛЬКИН