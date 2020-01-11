В том, что молодежь не смеется над устными анекдотами, виноваты мемы

Команда ученых СПбГУ во главе в доцентом кафедры общей психологии Ольгой Щербаковой провела любопытное исследование. Человеческий интеллект изучили на основе понимания подопытными многозначных текстов – вербальных шуток, двойственных изображений, притч и мемов.

В роли испытуемых выступили более 300 здоровых или страдающих психическими заболеваниями человек. Механизмы интеллекта изучали сразу на четырех уровнях: феноменологическом, поведенческом, психофизиологическом и генетическом.

Как и ожидалось, психически больные испытуемые продемонстрировали сложности с пониманием юмора и других видов переносного смысла. Например, они чрезмерно сочувствовали герою анекдота либо, напротив, воспринимали шутку совершенно механически.

Но авторов исследования удивило другое. Здоровые испытуемые в возрасте от 18 до 29 лет тоже показали несоответствие принятой в психологии интеллекта норме. В частности, у испытуемых возникали трудности с сопереживанием и поиском дополнительных смыслов.

– Многим людям сейчас действительно непросто выполнять некоторые интеллектуальные операции, которые раньше считались базовыми для ученика средней школы, причем не самого успевающего, – поясняет Ольга Щербакова. – Сейчас на планете живет несколько поколений, выросших в принципиально разных информационных условиях и потому использующих различные интеллектуальные практики.

Так, смешные истории, рассказанные устно, молодежь воспринимает как анахронизм, и потому смысл даже простых анекдотов становится многим молодым людям непонятен. Юмор «ушел в интернет»: люди отправляют друг другу смешные картинки с подписями в соцсетях или показывают их на экранах телефонов. Иначе говоря, «мемчики в топчике». Другие черты современных шуток – краткость и ситуативность.

Причина, считают ученые, в многократно увеличившемся потоке информации. За день современный человек перерабатывает столько данных, на «переваривание» которых его предки тратили неделю. При этом большая часть этой информации – заведомый мусор, но организованный настолько ярко и эмоционально, что молодой психике очень сложно ему сопротивляться.

– Информация сама направляет человека: яркий заголовок, выделенные жирным шрифтом главные мысли, – отмечает Щербакова. – В итоге читатель постепенно разучивается самостоятельно просеивать текст, решая, какая мысль заслуживает глубокой проработки, а какая – второстепенная. Если этому не учить специально, мышление может остаться на подростковом уровне.

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