2020-01-12T14:59:21+03:00
Происшествия

Гоп-стоп на новый лад: петербуржец подвез незнакомца и лишился телефона, наушников и денег

Добрый поступок обошелся мужчине в 70 000 рублей чистого ущерба
Сергей ВОЛЧКОВ
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Подвез незнакомца - остался без денег, телефона и наушников. Да еще и на нож чуть не нарвался. Теперь сердобольный водитель пытается справиться со стрессом, а злоумышленников ищет полиция.Подвез незнакомца - остался без денег, телефона и наушников. Да еще и на нож чуть не нарвался. Теперь сердобольный водитель пытается справиться со стрессом, а злоумышленников ищет полиция.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Чрезмерная сердобольность еще никого не доводила до чего-то хорошего. Очередной шанс проверить на собственном опыте эту простую и печальную истину выпал вчера, 11 января, жителю Санкт-Петербурга. На улице Жуковского его автомобиль тормознул неизвестный мужчина и попросил докинуть его до Лермонтовского проспекта. Наш герой согласился - и впоследствии крупно об этом пожалел.

- Во время движения автомобиль заехал в одну из арок по 4-й Красноармейской улице, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Там в салон подсели еще двое мужчин.

Эта история - лишнее доказательство того, что доверять в наши дни, увы, нельзя никому. И подбирать автостопщиков тоже. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта история - лишнее доказательство того, что доверять в наши дни, увы, нельзя никому. И подбирать автостопщиков тоже.Фото: Олег ЗОЛОТО

По какому сценарию развивались события дальше, догадаться нетрудно: «автостопщики», угрожая водителю предметом, похожим на нож, вынудили его отдать телефон и наушники. А потом всучили телефон обратно, заставили разблокировать и перекинуть с карты на карту 8 000 рублей. После этого гоп-компания скрылась в неизвестном направлении.

- Потерпевший обратился в полицию Адмиралтейского района, - уточнили в ведомстве. – Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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