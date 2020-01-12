Впервые в истории: в рекламе итальянского модного дома Gucci снялся пятилетний мальчик из Санкт-Петербурга

Без пяти минут эпохальное событие произошло на днях в столице Италии – вечном городе Рим. Там состоялась уникальная фотосессия для дома моды Gucci – уникальная по той простой причине, что участие в ней приняли дети из России. По словам представителей модельного агентства, где обучаются ребята, это – первый подобный случай в истории бренда.

- В съемках приняли участие наши воспитанники – Алена из Калининграда и Леон из Санкт-Петербурга, - рассказали представители на официальной странице агентства в Instagram. – Вы еще не раз услышите эту сенсационную новость – а пока мы рады поделиться первой фотографией из Рима!

На прикрепленном снимке (его вы также можете увидеть в качестве иллюстрации к этой новости) Леон позирует в маске льва. Судя по всему, такое решение, принятое организаторами, несет в себе скрытый смысл: «lion» в переводе с итальянского как раз и будет означать «лев».

Отметим, что теперь Санкт-Петербург может по праву считаться городом, где был установлен двойной рекорд в сфере модельного бизнеса. Ранее настоящий фурор в международном масштабе произвела 64-летняя Валентина Ясень. Когда-то она подрабатывала простой уборщицей в аптеке на Васильевском острове – а теперь блистает на подиумах и страницах глянцевых журналов.

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