2020-01-12T16:33:42+03:00
Общество

Впервые в истории: в рекламе итальянского модного дома Gucci снялся пятилетний мальчик из Санкт-Петербурга

Вместе с ним в съемках участвовала девочка из Калининграда
Сергей ВОЛЧКОВ
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Попробуйте найти Леона на этой фотографии. Спойлер: для этого потребуется хотя бы минимальное знание иностранных языков. Фото: www.instagram.com/macaroniskidsПопробуйте найти Леона на этой фотографии. Спойлер: для этого потребуется хотя бы минимальное знание иностранных языков. Фото: www.instagram.com/macaroniskids
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Без пяти минут эпохальное событие произошло на днях в столице Италии – вечном городе Рим. Там состоялась уникальная фотосессия для дома моды Gucci – уникальная по той простой причине, что участие в ней приняли дети из России. По словам представителей модельного агентства, где обучаются ребята, это – первый подобный случай в истории бренда.

- В съемках приняли участие наши воспитанники – Алена из Калининграда и Леон из Санкт-Петербурга, - рассказали представители на официальной странице агентства в Instagram. – Вы еще не раз услышите эту сенсационную новость – а пока мы рады поделиться первой фотографией из Рима!

На прикрепленном снимке (его вы также можете увидеть в качестве иллюстрации к этой новости) Леон позирует в маске льва. Судя по всему, такое решение, принятое организаторами, несет в себе скрытый смысл: «lion» в переводе с итальянского как раз и будет означать «лев».

Отметим, что теперь Санкт-Петербург может по праву считаться городом, где был установлен двойной рекорд в сфере модельного бизнеса. Ранее настоящий фурор в международном масштабе произвела 64-летняя Валентина Ясень. Когда-то она подрабатывала простой уборщицей в аптеке на Васильевском острове – а теперь блистает на подиумах и страницах глянцевых журналов.

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Пенсионерка из Северной столицы еще несколько лет назад мыла полы в аптеке, а сейчас она звезда в мире моды и известные бренды стремятся заключить с ней контракт (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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