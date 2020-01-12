Онкологу Андрею Павленко на четвертой стадии рака советовали лечиться зеленым чаем и «чудесными энзимами»

Знаменитый хирург-онколог Андрей Павленко умер 5 января, но начатое им дело живет, мы надеемся, будет жить еще долго. Для этого, к счастью, есть все предпосылки: команда интернет-издания «Такие дела», с которым Павленко сотрудничал во время болезни, рассматривает возможность учредить на деньги его гранта самостоятельное просветительское медиа, которое бы честно и открыто рассказывало людям об онкологии.

Даже после того, как ему полностью удалили желудок, он не оставил свое дело - продолжал оперировать больных и вести блог в интернете.Фото: СОЦСЕТИ

- Команда проекта обратила внимание на то, сколько комментариев с советами обратиться к нетрадиционным методам лечения было под прощальным постом Андрея Павленко в Facebook, - отмечают журналисты издания. - Врачу советовали пить зеленый чай и энергетически заряженную воду, больше улыбаться и проговаривать позитивно заряженные аффирмации, рассказывали про внутренние «энзимы», которые способны творить «чудеса».

Между тем, отмечает команда проекта, сам Андрей Николаевич всегда решительно выступал против нетрадиционной медицины – и даже в последнем подкасте призывал не дать подняться ее сторонникам. В будущем, если все сложится успешно, этот аспект должен стать одной из целей нового просветительского медиа. Впрочем, вопрос его создания пока открыт – оно будет зависеть от динамики пожертвований (деньги на грант собираются в интернете на платформе Patreon). Также окончательное решение по нему обязательно будет согласовано с людьми, поддержавшими проект.

На момент смерти Андрею Павленко был 41 год.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним: рак желудка у хирурга-онколога Андрея Павленко обнаружили в марте 2018-го года. Свою борьбу с болезнью врач превратил в большой медиа-проект, в котором достоверно и правдиво рассказывал людям о своих ощущениях и нюансах лечения и развенчивал самые стойкие мифы. В посмертном видео Павленко объявил о создании гранта для журналистов, пишущих на темы онкологических заболеваний. Деньги на грант собираются через интернет-платформу Patreon. На данный момент в его «копилке» - почти 1 300 000 рублей. По словам представителей команды «Таких дел», первый конкурс для журналистов объявят уже в январе.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ему просто не повезло»: известный врач рассказал, почему рак у онколога Андрея Павленко обнаружили так поздно

Болезнь не оставила знаменитому хирургу шансов - и сам он это прекрасно понимал (подробности)

«Перед смертью обвенчался с женой»: друг онколога Андрея Павленко рассказал о последних днях его жизни

Врач, с марта 2018-го боровшийся с раком желудка, ушел из жизни в окружении семьи. У него осталось трое детей - две дочки и сын (подробности)

«Герой нашего времени»: В Петербурге простились с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака желудка

Проводить врача в последний путь пришли родные, коллеги, пациенты и те, кто не был знаком с ним лично (подробности)

Знаменитый хирург-онколог Андрей Павленко, который с 2018-го года борется с раком желудка, написал прощальное письмо

По словам мужчины, его внутренний враг оказался сильнее (подробности)

В СПбГУ учредят премию имени умершего онколога Андрея Павленко

Сам врач скончался от рака желудка 5 января 2020 года (подробности)