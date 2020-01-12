2020-01-12T18:02:28+03:00
Общество

Онкологу Андрею Павленко на четвертой стадии рака советовали лечиться зеленым чаем и «чудесными энзимами»

Теперь на деньги его гранта могут создать специальное просветительское медиа, одной из целей которого станет борьба с альтернативной медициной
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хирург-онколог Андрей Павленко боролся с раком на протяжении почти двух лет.Хирург-онколог Андрей Павленко боролся с раком на протяжении почти двух лет.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Знаменитый хирург-онколог Андрей Павленко умер 5 января, но начатое им дело живет, мы надеемся, будет жить еще долго. Для этого, к счастью, есть все предпосылки: команда интернет-издания «Такие дела», с которым Павленко сотрудничал во время болезни, рассматривает возможность учредить на деньги его гранта самостоятельное просветительское медиа, которое бы честно и открыто рассказывало людям об онкологии.

Даже после того, как ему полностью удалили желудок, он не оставил свое дело - продолжал оперировать больных и вести блог в интернете. Фото: СОЦСЕТИ

Даже после того, как ему полностью удалили желудок, он не оставил свое дело - продолжал оперировать больных и вести блог в интернете.Фото: СОЦСЕТИ

- Команда проекта обратила внимание на то, сколько комментариев с советами обратиться к нетрадиционным методам лечения было под прощальным постом Андрея Павленко в Facebook, - отмечают журналисты издания. - Врачу советовали пить зеленый чай и энергетически заряженную воду, больше улыбаться и проговаривать позитивно заряженные аффирмации, рассказывали про внутренние «энзимы», которые способны творить «чудеса».

Между тем, отмечает команда проекта, сам Андрей Николаевич всегда решительно выступал против нетрадиционной медицины – и даже в последнем подкасте призывал не дать подняться ее сторонникам. В будущем, если все сложится успешно, этот аспект должен стать одной из целей нового просветительского медиа. Впрочем, вопрос его создания пока открыт – оно будет зависеть от динамики пожертвований (деньги на грант собираются в интернете на платформе Patreon). Также окончательное решение по нему обязательно будет согласовано с людьми, поддержавшими проект.

На момент смерти Андрею Павленко был 41 год. Фото: СОЦСЕТИ

На момент смерти Андрею Павленко был 41 год.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним: рак желудка у хирурга-онколога Андрея Павленко обнаружили в марте 2018-го года. Свою борьбу с болезнью врач превратил в большой медиа-проект, в котором достоверно и правдиво рассказывал людям о своих ощущениях и нюансах лечения и развенчивал самые стойкие мифы. В посмертном видео Павленко объявил о создании гранта для журналистов, пишущих на темы онкологических заболеваний. Деньги на грант собираются через интернет-платформу Patreon. На данный момент в его «копилке» - почти 1 300 000 рублей. По словам представителей команды «Таких дел», первый конкурс для журналистов объявят уже в январе.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ему просто не повезло»: известный врач рассказал, почему рак у онколога Андрея Павленко обнаружили так поздно

Болезнь не оставила знаменитому хирургу шансов - и сам он это прекрасно понимал (подробности)

«Перед смертью обвенчался с женой»: друг онколога Андрея Павленко рассказал о последних днях его жизни

Врач, с марта 2018-го боровшийся с раком желудка, ушел из жизни в окружении семьи. У него осталось трое детей - две дочки и сын (подробности)

«Герой нашего времени»: В Петербурге простились с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака желудка

Проводить врача в последний путь пришли родные, коллеги, пациенты и те, кто не был знаком с ним лично (подробности)

Знаменитый хирург-онколог Андрей Павленко, который с 2018-го года борется с раком желудка, написал прощальное письмо

По словам мужчины, его внутренний враг оказался сильнее (подробности)

В СПбГУ учредят премию имени умершего онколога Андрея Павленко

Сам врач скончался от рака желудка 5 января 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
Рождественский концерт, организованный приходом Иоанновского монастыря, прошел в Санкт-Петербурге
Артем Дзюба изобразил на медосмотре суперзлодея из комиксов о Бэтмене
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что для него самое трудное на сборах
Двое мужчин в масках сломали банкомат на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге девочка, родившаяся у 40-летней мигрантки, умерла почти сразу после появления на свет
«Сын кричал «мама!» и обнимал тело»: Женщина выпала из окна на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге
Проделки бобров попали на камеру в Невском районе Санкт-Петербурга
«Угрожал пустить газ и взорвать дом»: в Ленобласти мужчина пошел на крайние меры, чтобы привлечь внимание родни
Драка со стрельбой развернулась на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге
Шестиклассница отравилась таблетками после ссоры с матерью в Санкт-Петербурге
Разбойника, ограбившего две петербургские заправки в одну ночь, задержали в Карелии
Пьяный школьник зарезал отчима в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
Бесплатный автобус от метро «Комендантский проспект» до торгового центра «Мега Парнас» отменили в Санкт-Петербурге
Штормовой ветер, гололед, ДТП и коммунальные аварии: Ленобласть на два дня окажется в плену стихии
Неизвестный «пироман» проник в дом и поджег детскую коляску в Центральном районе Санкт-Петербурга
Прогноз погоды на 12 января в Санкт-Петербурге: дождь и + 5
Дом молодежи «Форпост» реконструируют за 361 миллион рублей
Библиотека Маяковского начала выдавать книги на дом приезжим
Мертвая рыба в Лахтинском Разливе напугала петербуржцев
У разбойников, которые утром ограбили салон мобильной связи, нашли пистолеты, нож и электрошокер
Петергоф вышел на митинг против мусоросжигающего завода
С перехватывающей стоянки на «Гражданском проспекте» украли серверы и шлагбаумы на 740 тысяч рублей
Смольный пообещал ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой Шушар за пять лет
За пятницу в Петербурге «заминировали» 285 объектов и эвакуировали 3367 человек
Трое в масках ограбили клинику лазерной медицины на Гжатской
Новый детский сад в Шушарах откроется к 8 Марта