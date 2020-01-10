IT-компанию Veeam Software, основанную в Петербурге, продали за рекордные 5 миллиардов долларов

IT-компания Veeam Software, ныне базирующаяся в Швейцарии, но созданная в Петербурге двумя российскими программистами, была продана за 5 миллиардов долларов. Это крупнейшая за последнее время и первая в новом году сделка на рынке программного обеспечения. И точно рекордная для Петербурга.

- Ведущий инвестор в программное обеспечение Insight Partners объявил сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении Veeam Software, лидера в области решений для резервного копирования. Сумма сделки оценивается в 5 миллиардов долларов США, - говорится на сайте компании.

Отметим, что Veeam Software была основана выпускниками Московского физико-технологического института (МФТИ) Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым в 2006 году в Петербурге.

Первый их продукт, также связанный с разработкой программного обеспечения и обработкой данных - компания Aelita Software, был продан в 2004 году за 115 миллионов долларов, после чего Тимашев и Баронов основали Veeam, забрав с собой почти всю команду разработчиков.

На настоящий момент штаб-квартира компании находится в городе Бар, Швейцария, однако в Санкт-Петербурге у разработчика программного обеспечения есть два офиса, в которых работают несколько сотен человек.

«Veeam является лидером в области интеллектуального управления данными для обеспечения их сверхвысокой доступности для крупных компаний — Hyper-Available Enterprise», - говорится на сайте компании.

Forbes уже внес Тимашева и Баронова в список новых долларовых миллиардеров России.