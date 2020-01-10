2020-01-10T12:08:20+03:00
Экономика

IT-компанию Veeam Software, основанную в Петербурге, продали за рекордные 5 миллиардов долларов

Это крупнейшая сделка на рынке программного обеспечения за последнее время
Петр КИБЕР
Поделиться:
IT-компанию Veeam Software, основанную в Петербурге двумя выпускниками МФТИ, продали за 5 миллиардов долларов. Фото: veeam.comIT-компанию Veeam Software, основанную в Петербурге двумя выпускниками МФТИ, продали за 5 миллиардов долларов. Фото: veeam.com
Изменить размер текста:

IT-компания Veeam Software, ныне базирующаяся в Швейцарии, но созданная в Петербурге двумя российскими программистами, была продана за 5 миллиардов долларов. Это крупнейшая за последнее время и первая в новом году сделка на рынке программного обеспечения. И точно рекордная для Петербурга.

- Ведущий инвестор в программное обеспечение Insight Partners объявил сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении Veeam Software, лидера в области решений для резервного копирования. Сумма сделки оценивается в 5 миллиардов долларов США, - говорится на сайте компании.

Отметим, что Veeam Software была основана выпускниками Московского физико-технологического института (МФТИ) Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым в 2006 году в Петербурге.

Первый их продукт, также связанный с разработкой программного обеспечения и обработкой данных - компания Aelita Software, был продан в 2004 году за 115 миллионов долларов, после чего Тимашев и Баронов основали Veeam, забрав с собой почти всю команду разработчиков.

На настоящий момент штаб-квартира компании находится в городе Бар, Швейцария, однако в Санкт-Петербурге у разработчика программного обеспечения есть два офиса, в которых работают несколько сотен человек.

«Veeam является лидером в области интеллектуального управления данными для обеспечения их сверхвысокой доступности для крупных компаний — Hyper-Available Enterprise», - говорится на сайте компании.

Forbes уже внес Тимашева и Баронова в список новых долларовых миллиардеров России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Потерявшийся пес катается на троллейбусе в Петербурге в поисках хозяина
Петербуржцы несут цветы к месту смертельного ДТП с подростками на Тореза
Суд Петербурга оштрафовал болельщика «Спартака» за мат на 500 рублей
Труп пенсионерки с перерезанным горлом нашли в ванной собственного дома в Ленобласти
В Лодейном Поле взломщик украл из сейфа почти миллион рублей
В Петербурге три брата из Азербайджана ограбили таксиста-мигранта
Мужчина в «дутике» дважды изнасиловал женщину-инвалида в парке Ленобласти
Погода 10 января в Петербурге: Ясно и легкий мороз
Пожарные выломали дверь квартиры и спасли ее хозяйку в Ленобласти
Легковушка влетела под «Камаз» на Софийской в сторону Петербурга
Семейная вечеринка под Лугой закончилась убийством
В Ленобласти разыскивают хозяина сбитой пожилой собаки, погибшей в мучениях
В Петербурге в ходе погони поймали бесправника, перевозившего наркотики
Панихида по онкологу Андрею Павленко пройдет 13 января в Спасо-Преображенском соборе
Превысил норму в 10 раз: В Пушкине пьяный водитель грузового «Яндекс.Такси» собрал «паровозик» из трех авто
Полиция разыскивает водителя «Лады», снесшего пенсионерку на «зебре» на проспекте Наставников
В ночь с 9 на 10 января в Петербурге и Ленобласти ожидают северное сияние
Отправление «Лыжных стрел» из Петербурга вновь отменили из-за отсутствия снега
На проспекте Большевиков легковушка влетела в маршрутку с пассажирами
Дрозденко предложил генерал-майора полиции Михаила Ильина на должность своего заместителя по безопасности
Дзюба и Аршавин попали в «сборную десятилетия» «Зенита» по версии болельщиков