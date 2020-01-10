2020-01-10T13:58:35+03:00
Общество

От Дудя до Варламова: Милонов открыл YouTube-канал и прошелся по самым популярным блогерам

Депутат заявил, что постарается раскрыть «лживую и гнусную» позицию современных контентмейкеров
Лилия КОЗЛОВА
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Виталий Милонов открыл YouTube-канал и прошелся по знаменитым блогерам / Фото: скрин выпуска с YouTube-канала "Виталий Милонов"Виталий Милонов открыл YouTube-канал и прошелся по знаменитым блогерам / Фото: скрин выпуска с YouTube-канала "Виталий Милонов"
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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов решил последовать за современными тенденциями и открыл свой собственный канал на YouTube, назвав его в честь себя. Первый выпуск под названием «Глобальная чистка ютуба» политик опубликовал 10 января. В нем он словно катком прошелся по самым известным и ведущим бролегам и YouTube-журналистам площадки.

- Ложь, пропаганда и агрессивный антироссийский либерализм стали визитной карточкой российского сегмента видеоблогинга. Я долго с подозрением смотрел на YouTube, но я не могу игнорировать такие каналы общения с людьми — сейчас интернет-видео во многом опережает классическое телевидение. Мне, как политику, необходимо всегда быть в плотном контакте с людьми, общаться на любых доступных платформах и площадках, - заявил Милонов.

В первую очередь депутата возмутил урбанист Илья Варламов, а точнее, его предложение выделять на дорогах городов полосы под велодорожки. Мол, это нужно только для модных блогеров, которые раз в пару часов будут по ним проезжать, пока автомобилисты жмутся в пробках. «Варламов – ты велосипедик», - резко обратился Милонов к блогеру.

Критически депутат отнесся и к деятельности двух известных журналистов Леонида Парфенова (канал «Парфенон») и Алексея Пивоварова («Редакция»). Милонов считает, что они диссиденты и пытаются выставить Россию в неприглядном свете.

Не удружил Милонову и Юрий Дудь со своими фильмами про трагедию в Беслане и историю Колымы.

- Именно такие как Дудь 20 лет назад поддерживали боевиков Моссада, - уверено заявил депутат в завершении сравнив блогера с Гитлером.

Виталий Милонов подчеркнул, что в своем YouTube-дебюте постарался раскрыть «лживую и гнусную» позицию самых популярных блогеров.

- Это не журналистика — это самая обыкновенная либеральная пропаганда, не находящая достойного отпора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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