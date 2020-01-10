Она жила, чтобы помогать: умерла петербургская журналистка Татьяна Зазорина

- Я – социальный журналист, - так Татьяна Евгеньевна всегда говорила о себе.

Для многих читателей «Комсомолки» Татьяна Зазорина действительно была последней надеждой. Ей писали письма, ей звонили и жаловались на свои проблемы. Ни одну она старалась не оставлять без внимания. Причем не формально, для галочки. Она искренне переживала за результат своей работы.

В прошлом году Зазориной исполнилось 70 лет. 7 января 2020 года в Союзе журналистов сообщили, что Татьяна Евгеньевна ушла из жизни...

Татьяну Зазорину по праву считали одним из лучших журналистов Петербурга. А для коллег – Татьяна Евгеньевна много лет посвятила работе в «Комсомолке» - она была наставником и примером истинного служения своей профессии. Ее статьи называли «человеческими» - это ли не самый большой комплимент журналистской работе.

Человек-оптимизм, добрый, светлый. Это все о ней. Те, кому посчастливилось с ней работать, вспоминают: Татьяна практически никогда даже не повышала голоса. Человек – безграничное терпение, но при этом умеющий настоять на своем. А еще наставник. Учитель с большой буквы. Она опекала молодых журналистов, и очень ненавязчиво, но настойчиво доказывала: «Ты можешь писать. Лучше. Еще лучше».

Татьяна Евгеньевна успела поработать во всех крупных изданиях Петербурга. Более 15 лет – в «Смене» корреспондентом и заведующей отделов писем. Затем в «Санкт-Петербургских ведомостях», ИД «Калейдоскоп», «Секретных материалах». В последние годы сотрудничала с «Аргументами и фактами», «Российской газетой», «Социальной политикой. Медицинское обозрение».

В «Комсомолке» Татьяна Евгеньевна была редактором пресс-центра «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» и вела медицинскую рубрику. Но этим сфера ее интересов не ограничивалась. За серию публикаций о детях-сиротах «Ищу маму!» Татьяну удостоили премии Губернатора Санкт-Петербурга.

Ей было 70, но для нее возраст – всего лишь цифры. Даже тяжелая болезнь, о которой она старалась даже не упоминать, не помешала ей работать до последнего. Для журналистского сообщества и для всех петербуржцев Татьяна Евгеньевна навсегда останется примером высочайшего профессионализма, любви к своему делу и заботе о тех, для кого она писала и кому старалась помочь.

«Комсомольская правда в Петербурге» выражает глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Евгеньевны. Прощание состоится 14 января, в 12.30, в большом зале Крематория (Шафировский проспект, 12).