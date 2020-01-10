2020-01-10T15:21:06+03:00
Дом. Семья

Умерла знаменитая кошка Дуся, 12 лет прожившая в Ленинградском зоопарке с рысью Линдой

Вместе с хищницей она делила один вольер практически с рождения
Полина ЖУКОВА
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В Ленинградском зоопарке умерла знаменита кошка Дуся, которая много лет делила вольер с рысью Линдой.В Ленинградском зоопарке умерла знаменита кошка Дуся, которая много лет делила вольер с рысью Линдой.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Печальная новость пришла из Ленинградского зоопарка. Умерла знаменитая кошка Дуся. Та самая, что долгие годы делила в Петербурге один вольер с хищницей – рысью Линдой. Парочка была неразлучна целых 12 лет. Но теперь Линда осиротела и грустит в клетке без своей кошачьей «сестры». О том, что Дуся «отправилась на радугу», как говорят об ушедших животных, сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Произошло это 3 января, но стало известно только сегодня.

Рысь и кошка вместе! В зоопарке СпБ.Рысь и кошка вместе! В зоопарке СпБ

– Мы всегда будем помнить и любить нашу чудесную Дусю! – написали в официальной группе зоопарка в соцсети.

Линда осталась без Дуси. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Линда осталась без Дуси. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Дусю из Петербурге любили не только за добрый нрав и ласковый взгляд. Удивительна была история двух соседок-кошек, которые нашли общий язык. Они показывали пример настоящей дружбы всем, кто приходил в Ленинградский зоопарк. К слову, Дуся с Линдой были знакомы практически с самого рождения. Обеим им было около двух месяцев, когда они поселились в одной «квартире».

В Ленинградском зоопарке умерла знаменитая кошка Дуся, живущая в одном вольере с рысью.

– В далеком 2007 году в возрасте двух месяцев парочку соединили в одном вольере, чтобы показать гостям разницу между представителями кошачьих. Линда и Дуся сразу подружились, несмотря на то, что кошка часто подворовывала еду своей большой соседки, – рассказали в Ленинградском зоопарке.

В Петербурге эта парочка была знаменита как легендарные козел Тимур и тигр Амур в Приморье. Впрочем, о неразлучных кошках знали и далеко за пределами города.

Рысь подружилась с домашней кошкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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