2020-01-10T16:35:34+03:00
Общество

«Ему просто не повезло»: известный врач рассказал, почему рак у онколога Андрея Павленко обнаружили так поздно

Болезнь не оставила знаменитому хирургу шансов - и сам он это прекрасно понимал [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Андрей Павленко мужественно боролся с болезнью почти два года.Андрей Павленко мужественно боролся с болезнью почти два года.Фото: СОЦСЕТИ
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5 января в Санкт-Петербурге умер Андрей Павленко – знаменитый хирург-онколог, у которого в марте 2018-го обнаружили рак желудка третьей стадии. Такой тяжелый диагноз для многих – в том числе и для самого Андрея Николаевича – стал полной неожиданностью: по его же собственным словам, он не входил ни в какие группы риска, вел здоровый образ жизни и правильно питался. Между тем, отмечают специалисты, случай это хоть и редкий, но, к сожалению, вовсе не уникальный.

«НИКТО НЕ МОГ ЭТОГО ПРЕДСКАЗАТЬ»

- Рак – заболевание, которое, как правило, протекает бессимптомно, - рассказывает директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев. – И когда проявляются какие-то признаки, речь идет уже обычно о третьей-четвертой стадии. Исключения, конечно, возможны: например, опухоль может появиться где-то в узком месте, и тогда человек сразу почувствует какой-то дискомфорт, препятствие. Но в большинстве случаев этого, к сожалению, не происходит, и болезнь остается скрытой.

Андрей Павленко никогда не терял бодрости духа. Даже понимаю всю тяжесть своего диагноза, он ухитрялся шутить и подбадривать родных. Фото: СОЦСЕТИ

Андрей Павленко никогда не терял бодрости духа. Даже понимаю всю тяжесть своего диагноза, он ухитрялся шутить и подбадривать родных.Фото: СОЦСЕТИ

Андрею Павленко, отмечает наш собеседник, не повезло столкнуться с одним из самых коварных видов рака. На медицинском языке он называется «низкодифференцированная аденокарцинома» и отличается тем, что быстро начинает распространять метастазы – «раковые клетки» - в другие органы.

- Всему виной, очевидно, какие-то генетические изменения, который, к сожалению, невозможно предсказать, - продолжает Беляев. – Просто на протяжении его жизни в генах копились «ошибки», и в какой-то момент они достигли «критической массы». Обычно это происходит в более зрелом возрасте, уже ближе к старости. Но может случиться и раньше. У меня, например, на глазах умирал от рака толстой кишки – куда менее агрессивного, чем рак желудка - 27-летний парень. Это может прозвучать очень страшно, даже цинично, но Андрею Николаевичу просто не повезло – случилось нечто такое, чего никто не мог предугадать.

Павленко невероятно ценили на работе. Когда из-за химиотерапии у него начали выпадать волосы, восемь его коллег побрились налысо в знак поддержки. Фото: СОЦСЕТИ

Павленко невероятно ценили на работе. Когда из-за химиотерапии у него начали выпадать волосы, восемь его коллег побрились налысо в знак поддержки.Фото: СОЦСЕТИ

«НАХОДЯТ В ОСНОВНОМ СЛУЧАЙНО»

При этом, отмечает эксперт, если бы рак удалось выявить раньше – хотя бы за год, на первой-второй стадии заболевания, можно рассчитывать на излечение или существенно лучший прогноз. На третьей же стадии такая форма рака не оставляет человеку шансов – жизнь больного можно продлить, но спасти уже нельзя. И, ведя свой блог, общаясь с людьми, честно и правдиво рассказывая о течении своей болезни и сложностях, с ним связанных, Андрей Павленко прекрасно это понимал – не мог не понимать.

- Как правило, такой рак у людей обнаруживается случайно, - рассказывает наш собеседник. – То есть, человек сам пришел обследоваться – зачастую, совершенно по другой причине – и врач обнаружил у него опухоль. Но это не значит, что нужно сразу же бежать и обследоваться каждый месяц. Чтобы снизить риск заболеть – именно снизить, исключить его полностью, увы, невозможно - достаточно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться и «помнить о раке» проходить медицинские профилактические обследования.

На момент смерти Андрею Павленко был всего 41 год. Фото: СОЦСЕТИ

На момент смерти Андрею Павленко был всего 41 год.Фото: СОЦСЕТИ

СПРАВКА «КП»

Рак желудка - одно из самых распространенных онкологических заболеваний в России. У мужчин по частоте выявления он занимает третью строчку, у женщин – четвертую. При этом чаще всего у мужчин встречается рак легкого, а у женщин – рак молочных желез.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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