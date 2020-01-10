Из-за «технической ошибки» пенсионеры Ленобласти остались на Новый год без льготных электричек

Неприятные «подарки» россияне, как водится, находят под новогодней елочкой. Под прошедший бой курантов сомнительный сюрприз преподнесли пенсионерам Ленобласти, коих в регионе насчитывается полмиллиона человек. С 1 января Единые социальные проездные, на которые можно «намагнитить» право на льготный проезд на электричках и платить всего 10 процентов от обычной стоимости билета, принимать в железнодорожных кассах стали с перебоями. В итоге многие пенсионеры остались без электричек на все зимние праздники.

В ТЕ ЖЕ САНИ

Пенсионерка из Всеволожска Татьяна Зверкова ждала новогодних праздников с предвкушением: к ней приехали гости из Москвы, женщина заранее купила билеты в театры и пообещала москвичам прогулки по нарядному центру Петербурга. Но сложности возникли уже 1 января.

– Подхожу к терминалу, через который всегда покупала билеты на электричку, прикладываю проездной – не читается, – вспоминает Татьяна Ивановна. – Иду в кассу. Мою карточку швыряют из окошка со словами: «Она у Вас не активирована!». Да как же не активирована, если я внесла на нее деньги прямо перед праздниками, 26 декабря. Опаздываю на электричку. Сажусь на следующую, за полную стоимость. И так – все праздники. В итоге 1-8 января на проезд я потратила не 80 рублей, а 800.

И это при том, что так называемый прожиточный минимум пенсионера в Ленобласти – 9397 рублей. Немудрено, что еще одной пенсионерке, Эльвире, которая собиралась в Приозерске 3 января по билету, продленному в конце декабря, от задумки пришлось отказаться.

– Поездка не состоялась. И последующие, запланированные на праздники, – тоже, – вздыхает женщина. – Как я узнала, подобная проблема возникла не только у меня, но и у многих пенсионеров. До открытия МФЦ 9 января, где нужно было активировать проездной, электрички потребовали оплачивать по полной. Но не всем пенсионерам это по карману.

Карта распространяется на наземку и метро, но можно на нее «намагнитить» и льготные электрички. Фото: Администрация Кузьмоловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области

Любопытно, что на остальном транспорте – автобусах Ленобласти, наземке Петербурга, метро – проездной продолжал работать, и оттуда «перемагничивать» карточки в МФЦ или Центр соцзащиты пассажиров никто не гнал.

– Еще 2 января я заглянула в районный филиал Центра соцзащиты, – отмечает Татьяна. – Но там было только два объявления: режим работы в праздничные дни и поздравление с Новым годом. В декабре никакой информации не было ни в железнодорожных кассах, ни в МФЦ, ни в соцзащите. Опять все садятся в те же сани!

Народный гнев нарастал. 8 января пожилой приятельнице Татьяны Ивановны попался «нормальный» кассир, который объяснил: покупать билеты по льготной цене можно было с 6 января, даже если карточка не читается, главное «активировать» ее до конца января. Вот только «нормальными» были, видимо, не все, а потому отстаивать свое право на проезд за 10 процентов от полной стоимости некоторым пенсионерам пришлось с боем.

ВЕК ЦИФРОВИЗАЦИИ

Наконец, настал первый рабочий день – 9 января. Перед филиалом Центра соцзащиты населения во Всеволожске выстроилась огромная очередь. Занимали с семи утра. К середине дня на холоде уже толпились сотни.

– Очередь двигалась со скоростью один человек в семь минут (при условии, что все окна принимали документы), – рассказывает жительница Всеволожска Алена Безменова, которая оставила маленькую дочку и пришла продлить карту больной мамы. – До 13 часов – а именно в это время в Центре начинается обед – прошли только те, кто занял очередь с девяти до 10 утра. В очереди стояли пенсионеры, многим за семьдесят, многие с букетом хронических заболеваний. Никто из сотрудников не удосужился накинуть куртку, выйти на улицу и объяснить, что можно, например, ездить до 31 января по старым правилам или можно сдать ксерокопию паспорта, чтобы данные внесли в базу.

Очередь во Всеволожске занимали с семи утра.Фото: Алена БЕЗМЕНОВА

Алена попала внутрь спустя три часа. В этот момент к очередникам как раз вышел руководитель Сергей Галяев, который расстроил: обслужить всех сегодня уже не успеют. Утреннее обещание продлить рабочий день с четырех до шести часов вечера якобы отменили.

– Я в первый день работы туда даже не пыталась попасть: пойду в понедельник, – признается Татьяна Ивановна. – А ведь есть пенсионеры работающие. Им придется брать два дня за свой счет: один – чтобы снова внести паспортные данные, второй – чтобы «намагнитить» карту. Такой вот век цифровизации!

СБЕЖАВШАЯ ЭЛЕКТРИЧКА

«Комсомольская правда» связалась с руководителем всеволожского Центра соцзащиты населения Сергеем Галяевым, но он ситуацию пока не прокомментировал. В районной администрации столпотворение за льготными электричками обсуждать также не стали: не входит в юрисдикцию.

Тем временем в Центре соцзащиты населения Ленобласти «Комсомолке» объяснили, что пенсионеры… виноваты сами.

– Право льготного проезда на электричках предоставляется на год с момента подачи заявления, после этого нужно явиться и еще раз заявить о себе в соцзащиту, – пояснила представительница ведомства. – Раньше это право предоставляли на год календарный, поэтому многие пенсионеры просто привыкли продлевать его в декабре. По новому регламенту, который работает с 2018 года, можно обратиться в филиалы Центра либо МФЦ за продлением в любом месяце, хоть летом, когда очередей нет. В отличие от картонных транспортных карточек, на пластиковых дата не указывается, потому отследить ее сложнее, но и информировать об истечении срока предоставления льготы льготника никто не обязан. О проблеме продления льготы за два посещения мы знаем, но такая съема работы обусловлена технически: в первый день данные вводят в транспортную базу, которая обновляется только на следующий день, и только после этого можно продлить срок предоставления льготы.

В среднем в ожидании проводили три-четыре часа.Фото: Алена БЕЗМЕНОВА

В Центре ситуацию со сбежавшими от пенсионеров электричками считают стандартной: наплыв после новогодних праздников – обычная картина. Столпотворение во Всеволожском районе объясняют лишь тем, что это самый многолюдный район региона.

Вот только, по словам местных, «большинство пенсионеров утверждает, что после активации карты ездили на электричках более пяти лет, и никакое ежегодное продление не требовалось». Да и из МФЦ 9 января народ якобы направляли в Центр соцзащиты.

– В РЖД был технический сбор, – напрямую пояснили «Комсомолке» в Правительстве Ленобласти. – Поэтому и возникли сложности с использование Единого социального проездного. Но уже даны разъяснения, достигнута договоренность.

Жители Ленобласти пожаловались губернатору Александру Дрозденко в «Инстаграм» 6 января. Чиновник ответил цитатой из поручения и.о. первого заместителя генерального директора «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» Сергея Васильева.

Сотрудники Центра соцзащиты предлагают продлевать льготу в ноябре или, например, летом.Фото: Алена БЕЗМЕНОВА

– С 7 по 31 января при обращении региональных льготников Ленинградской области в билетные кассы и к контролерам-кассирам для оформления разовых проездных с применением Единого социального проездного билета в случае невозможности считывания информации оформление производить ручным способом, – говорится в нем. – Оформление и проверку билетов с применением нечитаемого проездного осуществлять при предъявлении самого проездного и удостоверения личности.

О «технической ошибке» говорит и объявление, опубликованное филиалами Центра днем 10 января. Что это за ошибка и кто кого забыл предупредить, в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» пока не сообщили.

СПРАВКА «КП»:

Единый социальный проездной билет, он же – БСК льготная Ленинградской области, – зеленая карточка с гербом Ленобласти на лицевой стороне. Предоставляется всем региональным пенсионерам и льготникам, причем некоторые категории инвалидов и дети из бедных многодетных семей получают карту бесплатно. Остальным – в том числе и обычным пенсионерам – БСК продлевают за 416 рублей в месяц (до Нового года карточка стоила 400 рублей в месяц). Все держатели карты имеют право на проезд в автобусах Ленобласти, а пенсионеры – еще и на проезд в наземке Петербурга и метро. Оплату за проезд вносят в почтовых отделениях Ленобласти, активировать продленную карту можно на той же почте или в метро.