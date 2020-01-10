Абоненты Билайн провели Новогодние праздники в Интернете

ПАО «ВымпелКом» подвел итоги работы мобильной сети в праздники и убедился, что клиенты компании во всех регионах России в новогоднюю ночь активно пользовались мобильным интернетом, совершали звонки и отправляли SMS.

Объем интернет-трафика в первые выходные и праздничные дни 2020 года вновь превысил прошлогодний показатель. Среднесуточный объем использования мобильного интернета с 1 по 8 января вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил более 8,3 миллионов гигабайт. В число городов с самым высоким интернет-трафиком в 4G сети в новогодние праздники вошли: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань и Екатеринбург.

Количество звонков в первый час Нового года было на 3% меньше количества звонков в час наибольшей загрузки в рамках рабочей недели. Больше всего голосовых вызовов было совершено в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Барнауле и Краснодаре. В первый час Нового года суммарно по этим 5 филиалам клиенты проговорили 270 тысяч часов. За весь первый день Нового года этот показатель у абонентов оператора в целом по России достиг 8,5 миллиона часов.

SMS-сообщения остаются у клиентов Билайн востребованным способом поздравить близких и друзей с Новым годом. 31 декабря 2019 года количество отправленных сообщений выросло в 1,4 раза по сравнению с обычным днем.