2020-01-10T18:35:15+03:00
Общество

Стала известна погода на Крещение 2020 в Санкт-Петербурге

По прогнозам синоптиков, погода на Крещение 2020 с 18 на 19 января в Санкт-Петербурге готовит нам сюрприз
Сергей ВОЛЧКОВ
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Такую безрадостную картину нам с вами придется наблюдать еще долго.Такую безрадостную картину нам с вами придется наблюдать еще долго.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Северная столица медленно, но верно движется к настоящей, правильной зиме – с морозом и снегопадами, а не с дождями и вечным «плюсом» на термометре. Впрочем, радоваться рано: настоящих январских холодов мы в этом году, скорее всего, уже не увидим. И даже в ночь на 19 января 2020, когда православные верующие отмечают Крещение. Какой будет погода в Санкт-Петербурге, рассказали синоптики.

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- Над нашим регионом вновь господствует циклон, явившийся из Норвежского моря, - рассказывает профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. – Поэтому еще как минимум неделю у нас будет сохраняться сравнительно теплая погода. Числа с 16-го ожидается небольшое похолодание.

Крещенские купания, конечно, никто скорее всего отменять не будет, но пройдут они совершенно не так, как в прошлом году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Крещенские купания, конечно, никто скорее всего отменять не будет, но пройдут они совершенно не так, как в прошлом году.Фото: Артем КИЛЬКИН

Более-менее ощутимым, по словам нашего собеседника, оно станет аккурат к Крещению, которое в этом году выпадает на 19 января. Температура опустится до -5...-8 градусов, начнет сыпать легкий снежок. Правда, крепкий стабильный лед на реках и озерах встать, скорее всего, не успеет – так что в этом году искупаться в проруби не получится. Придется барахтаться в открытой воде.

- Радует то, что предзимье себя исчерпало, - отмечает Малинин. – И дальше будет все-таки уже зима. Но сильных морозов, опять же, ждать не стоит: для этого у нас за последние месяцы у нас сформировался слишком теплый фон. Возможны волны холода - не ниже -20 градусов - но не слишком частые и кратковременные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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