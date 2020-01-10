2020-01-10T18:01:50+03:00
Звезды

«Одно лицо»: Старший сын Елизаветы Боярской нарисовал отца в образе супергероя

Поклонники считают, что рисунок получился даже круче оригинала
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Матвеев оказался отличным отцом.Матвеев оказался отличным отцом.
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Елизавета Боярская познакомилась с Максимом Матвеевым на съемках фильма «Не скажу» в 2009 году. Между актерами вспыхнули чувства, но Максим в то время был женат. По этой причине Лиза отказалась поддерживать с ним отношения. Вскоре Матвеев развелся и сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Боярская ни разу не пожалела, что тогда сказала «Да!».

Артист оказался прекрасным супругом и отцом. Сейчас в семье порастают два сына. Старший Андрей в этом году пошел в первый класс. А младшему Грише недавно исполнился год. Все свободное время Максим проводит с детьми. Много внимания уделяет старшему.

Сегодня гордый отец поделился с поклонниками в Instagram беседой с Андрюшей. Мальчик изъявил искреннее желание отправиться с папой в спортивный зал. Но все оказалось не так просто.

«Пааап, а можно с тобой в спортзал? -Конечно, сын!! Круто!! ...Покажу тебе упражнения, объясню, что к чему... -Да не, пап...я-это...просто порисовать!! -?!....эээм...ну лады...пошли... Ну вот и результат!!! Решил сделать селфи и сравнить... Мне кажется, похож!», - сообщил Матвеев в подписи под постом.

«Папа – супермен», «Одно лицо!», «На фото меньше на себя похож», - ответили подписчики в комментариях.

maxim_matveev_maxim_matveev_
-Пааап, а можно с тобой в спортзал? -Конечно, сын!! Круто!!
8660 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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