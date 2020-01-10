Мусор из Санкт-Петербурга скоро станет некуда везти – об этом «позаботилась» прокуратура Ленобласти

Мусорные полигоны в Ленинградской области получили от местной прокуратуры серьезное предостережение – не работать больше с непроверенными перевозчиками, которые не имеют договоров с региональным оператором. Проблема в том, что под эту категорию попадают в том числе и компании, вывозящие отходы из Санкт-Петербурга. Горожане беспокоятся – не постигнет ли нас мусорный коллапс? Ведь в самой Северной столице мусор складировать негде.

СТОЙ, КУДА ЕДЕМ?

Факт существования подобного документа «Комсомолке» подтвердили на одном из областных полигонов. Согласно требованиям прокуратуры, процесс приемки и складирования отходов должен быть жестко регламентирован и закреплен за регоператором – «Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области». Самого регоператора прокуратура тоже вниманием не обделила: ему пришло указание до 26 января заключить с петербургскими «мусоровозами» договоры.

Мусорный коллапс, по словам экспертов, Санкт-Петербургу не грозит: если для местного мусора закроют полигоны Ленобласти, его могут просто свалить где-то у ее границ.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Технически это сделать не так уж и сложно, - отмечает председатель Северо-Западного отделения экологической общественной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. – Регоператор же, по сути, занимается только контролем – следит за логистикой, за тем, чтобы мусор сгружали на специально отведенных для него местах и так далее. Проблема в другом – заключить договор можно только не основании чего-то. Какого-то нормативного документа – к примеру, территориальной схемы по обращению с отходами. В Ленобласти такая схема есть. В Санкт-Петербурге с ней пока проблемы.

СУЩЕСТВУЕТ, НО НЕ РАБОТАЕТ

Действительно, речь о том, чтобы наконец-то разложить процесс вывоза городского мусора по полочкам – расписать, грубо говоря, что, в каких объемах, откуда и куда будет отправляться – в Северной столице идет уже давно. Сейчас, впрочем, процесс формирования территориальной схемы как никогда близок к завершению – она уже существует, но пока не работает.

- Законодательное собрание Санкт-Петербурга уже приняло все законы, которые дали правительству полномочия по ее утверждению и, собственно, претворению в жизнь, - рассказал «Комсомолке» депутат петербургского заксобрания Денис Четырбок. – Что с ней происходит на данном этапе, сколько времени правительству потребуется, чтобы исполнить закон – увы, я сейчас сказать не могу.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, частично решить проблему можно при помощи новых мусорных полигонов. Но их строительство требует больших денег.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем, по словам Юрия Шевчука, схему еще предстоит «отполировать» в ходе общественных слушаний. И при самом удачном раскладе действовать она начнет не раньше конца февраля. Проблема в том, что сроки, обозначенные прокуратурой в том числе для областного регоператора, истекают уже чуть больше чем через две недели.

- Ну, допустим, «мусорного коллапса» в Санкт-Петербурге не случится, - рассуждает Шевчук. – Из города его вывезут. Но вот куда отправят дальше – большой вопрос. Вполне возможно, что отходами вместо полигонов окажутся завалены границы с Ленобластью.

В «Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области» оперативно ответить на вопросы «Комсомолки» не смогли.