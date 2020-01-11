Названы самые популярные и необычные детские имена в Петербурге за 2019 год

Стали известны самые популярные и необычные имена, которыми петербургские родители наградили своих новорожденных детей в прошедшем 2019 году. Например, в Северной столице появился на свет малыш Посейдон, чьи папа и мама наверняка любят древнегреческую мифологию. Еще одного мальчика назвали Порфирием – похоже, в честь известного философа или гениального следователя из «Преступления и наказания» Достоевского.

Редкие имена девочек тоже вполне оригинальны – Милорада или Матрена. А вот самые популярные имена малышей-петербуржцев не отличаются от всей России. Это Миша, Ваня, Артем, Саша у мальчиков и Аня, Вика, Маша у девочек.

Но и редким именем ребенка сейчас уже мало кого удивишь, заметила в беседе с «КП» клинический психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева. Зато остается вопрос к родителям чада – о чем они думали, когда выбирали экстравагантное имя в сочетании с заурядной фамилией, и какие собственные комплексы таким образом компенсировали.

- Мне кажется, это амбиции родителей – назвать ребенка Дива, Сентябрина, Златослава. Надеяться, что люди, которые назвали ребенка настолько изощренно, сами здоровы, на мой взгляд, не приходится. Они же сами, как правило, Саши, Маши, Кати, Лены – возможно, они компенсируют недостаток оригинальности у себя. При том, что зачастую какая-нибудь Элеонора Васильевна Иванова – звучит просто смешно или вычурно. Это просто веяние жизни. Мы стали более открыты к миру, кончился Советский Союз, и эти дети, которые первыми шагнули в свободное общество, сейчас отрываются по полной. Они хотят жить максимально «дорого-богато»! – предположила психолог.

При этом дети таких экспериментаторов редко переживают по поводу собственной уникальности. Да и травле их нечасто подвергают из-за имени, добавила Полина Токарева.

- Я думаю, что все нормально, их сейчас так много. Наш центр занимается детской психологией, и у нас клиенты – Марк, Давид, через одного. Время меняется, меняется поколение и отношение к именам. В 30-х годах тоже было модно называть Даздрапермами, Октябринами, Сентябринами.

- Мне кажется, дети найдут причину, если хотят затравить сверстника. Это может быть лопоухость, косоглазие, все что угодно. Это просо веяние времени. Сейчас гораздо сложнее встретить Сашу, Машу, Зину, Иру. Могу поделиться своим опытом – меня зовут Полина, и я родилась в глухой провинции. Вокруг всех девочек звали Ирами, Олями, Ленами. И никаких травмирующих факторов это мне не принесло. Здесь все зависит от ребенка.

- Если начинается травля из-за имени, или того, что ребенок толстенький, кривенький или еще какой-то, это говорит о том, что он плохо адаптируется в обществе сверстников. Да и сами дети не комплексуют из-за имени. У них другие проблемы.