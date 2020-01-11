2020-01-11T10:56:45+03:00
Звезды

«Знаете, что такое боль?»: В Петербурге Ивлеева нашла у себя новую болезнь

Обняв любимого кота, ведущая узнала, что у нее аллергия [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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После разлуки Настя принялась «зверски» и «адски» мучить своего питомца, но не тут-то было. Фото: @ _agentgirl_После разлуки Настя принялась «зверски» и «адски» мучить своего питомца, но не тут-то было. Фото: @ _agentgirl_
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Телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева гостит в родном Петербурге. Но визит на родину в новогодние праздники принес артистке не только положительные эмоции, но и... новый диагноз. И нет, это не простуда и не хандра.

– Знаете, что такое боль, друзья? – обратилась Ивлеева к своим подписчикам в «Инстаграме». – В Москве у меня нет домашних животных по причине работы, графика. Но я всегда о них мечтала и скучала по своему коту, который живет здесь, у мамы, в Петербурге.

После долгой разлуки с домашним любимцем Анастасия, наконец, приехала в Петербург, надела яркую футболку с котикам и принялась «зверски» и «адски» мучить своего хвостатого друга.

– Зарываюсь в него носом – и выясняется, что у меня аллергия! – призналась блогер.

Ведущая «Орла и решки», Настя Ивлеева не так давно вышла замуж за рэпера Элджея. Вернувшись из очередной командировки, на Новый год звезда смогла уделить время семье и побаловать супруга.

В Петербурге Ивлеева нашла у себя новую болезнь.Видео: @ _agentgirl_

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ИСТОЧНИК KP.RU

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