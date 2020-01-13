2020-01-13T14:42:06+03:00
Дом. Семья

«Утилизировал»: Садовод приволок на свалку труп собаки, привязав его к внедорожнику

Жестокость водителя шокировала петербуржцев и жителей Ленобласти [видео]
Петр КИБЕР
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В Ленобласти водитель привез труп собаки на свалку на привязи. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_todayВ Ленобласти водитель привез труп собаки на свалку на привязи. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today
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Дикость и жестокость - так отреагировали на поступок водителя внедорожника петербуржцы и жители Ленобласти. Причина в том, как неизвестный автомобилист избавился от тела собаки. Труп животного он приволок на свалку, привязав его веревкой к машине.

- Мы не знаем, жестокое это обращение с животными или пес умер своей смертью, но собака мертва и лежит на помойке, - рассказали «Мегаполису» (паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург») жители деревни Волковицы Ломоносовского района, ставшие свидетелями происшествия.

К обращению в СМИ люди добавили и видеозапись, на которой видно, как черный «Мицубиси Паджеро» тащит на привязи мертвого пса. Видимо пачкать салон дорогого авто водитель не захотел. Останки животного он просто бросил на помойке.

В любом случае люди хотят знать, насколько законным была такая «утилизация» тела животного. По их мнению, даже если четвероногий друг водителя умер сам по себе, то его надо или похоронить по-человечески или отдать на кремацию. Этим занимаются фирмы по утилизации биологических отходов и материалов.

Пока реакции официальных органов на инцидент нет.

В Ленобласти водитель привязал мертвую собаку к машине и привез на свалку.Видео: "Мегаполис"

ИСТОЧНИК KP.RU

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