«Утилизировал»: Садовод приволок на свалку труп собаки, привязав его к внедорожнику

Дикость и жестокость - так отреагировали на поступок водителя внедорожника петербуржцы и жители Ленобласти. Причина в том, как неизвестный автомобилист избавился от тела собаки. Труп животного он приволок на свалку, привязав его веревкой к машине.

- Мы не знаем, жестокое это обращение с животными или пес умер своей смертью, но собака мертва и лежит на помойке, - рассказали «Мегаполису» (паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург») жители деревни Волковицы Ломоносовского района, ставшие свидетелями происшествия.

К обращению в СМИ люди добавили и видеозапись, на которой видно, как черный «Мицубиси Паджеро» тащит на привязи мертвого пса. Видимо пачкать салон дорогого авто водитель не захотел. Останки животного он просто бросил на помойке.

В любом случае люди хотят знать, насколько законным была такая «утилизация» тела животного. По их мнению, даже если четвероногий друг водителя умер сам по себе, то его надо или похоронить по-человечески или отдать на кремацию. Этим занимаются фирмы по утилизации биологических отходов и материалов.

Пока реакции официальных органов на инцидент нет.