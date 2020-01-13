2020-01-13T12:14:44+03:00
Звезды

Мать Ольги Бузовой прокомментировала свадьбу дочери

Ирина Александровна высказала свое мнение о новом избраннике певицы и телеведущей Давиде Манукяне
Роман ЛЯЛИН
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Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают свой романОльга Бузова и Давид Манукян не скрывают свой романФото: СОЦСЕТИ
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Одна из самых завидных невест России Ольга Бузова вскоре может во второй раз выйти замуж. Во всяком случае об этом уже вовсю говорят подруги теледивы. Например, Мария Погребняк уверена в серьезных чувствах Ольги и ее нового ухажера Давида Манукяна. Сама певица и телеведущая не скрывает свой роман с блогером и активно делится совместными счастливыми снимками. Да и Давид души не чает в очаровательной блондинке. Все идет к тому, что спустя три года после развода с Дмитрием Тарасовым, Ольга может вновь надеть обручальное кольцо.

Правда, мать Ольги Бузовой советует ее поклонникам не торопиться с выводами. В разговоре с "КП-Петербург" Ирина Александровна заявила, что пока ничего о подготовке к свадьбе не слышала от дочери.

- Понятия не имею про свадьбу, - пояснила "КП-Петербург" Ирина Бузова. - Как позовет, скажу (смеется). Пока на свадьбу не было приглашения, а что, она должна замуж выходить?

Мать Ольги Бузовой ничего не слышала о свадьбе дочери Фото: СОЦСЕТИ

Мать Ольги Бузовой ничего не слышала о свадьбе дочериФото: СОЦСЕТИ

- СМИ пишут об этом, говорят даже, что они тайно расписались с Давидом...

- На заборе тоже пишут. Я знаю этого мальчика. Просто визуально знаю.

- Он хороший?

- Мы все хорошие, когда спим зубами к стенке.

- Вы сами хотите, чтобы Ольга вышла замуж?

- А что, выход замуж что-то гарантирует? Мы уже там были. Поэтому тут дело такое... Нравится развлекаться, пусть развлекается.

Тем временем, подруги Ольги Бузовой уже готовятся погулять на ее свадьбе.

Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают в соцсетях свои чувства.

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Мария Погребняк уверена в серьёзных чувствах телеведущей и блогера (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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