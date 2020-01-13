Мать Ольги Бузовой прокомментировала свадьбу дочери
Одна из самых завидных невест России Ольга Бузова вскоре может во второй раз выйти замуж. Во всяком случае об этом уже вовсю говорят подруги теледивы. Например, Мария Погребняк уверена в серьезных чувствах Ольги и ее нового ухажера Давида Манукяна. Сама певица и телеведущая не скрывает свой роман с блогером и активно делится совместными счастливыми снимками. Да и Давид души не чает в очаровательной блондинке. Все идет к тому, что спустя три года после развода с Дмитрием Тарасовым, Ольга может вновь надеть обручальное кольцо.
Правда, мать Ольги Бузовой советует ее поклонникам не торопиться с выводами. В разговоре с "КП-Петербург" Ирина Александровна заявила, что пока ничего о подготовке к свадьбе не слышала от дочери.
- Понятия не имею про свадьбу, - пояснила "КП-Петербург" Ирина Бузова. - Как позовет, скажу (смеется). Пока на свадьбу не было приглашения, а что, она должна замуж выходить?
Мать Ольги Бузовой ничего не слышала о свадьбе дочериФото: СОЦСЕТИ
- СМИ пишут об этом, говорят даже, что они тайно расписались с Давидом...
- На заборе тоже пишут. Я знаю этого мальчика. Просто визуально знаю.
- Он хороший?
- Мы все хорошие, когда спим зубами к стенке.
- Вы сами хотите, чтобы Ольга вышла замуж?
- А что, выход замуж что-то гарантирует? Мы уже там были. Поэтому тут дело такое... Нравится развлекаться, пусть развлекается.
Тем временем, подруги Ольги Бузовой уже готовятся погулять на ее свадьбе.
Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают в соцсетях свои чувства.
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ИСТОЧНИК KP.RU