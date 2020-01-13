2020-01-13T14:42:47+03:00
Общество

В Петербурге установлен рекорд по разводам

По количеству свадеб 2019 год тоже оказался провальным
Полина ЖУКОВА
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Петербуржцы в 2019-м году поставили антирекорд по свадьбам.Петербуржцы в 2019-м году поставили антирекорд по свадьбам.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Петербуржцы стали меньше жениться и больше разводиться. Судя по статистике, прошлый год для жителей города на Неве выдался не самым удачным в семейной жизни. Отчет за 2019-й представили в Комитете по делам записи актов гражданского состояния. И за последние девять лет прошлый год стал антирекордным по количеству заключенных браков.

Жениться петербуржцы не спешили – всего расписались 49380 пар. Кажется, не так уж и мало! Однако это меньше, чем в прошлом году, на 2211 свадьбу. Кроме того, это самый низкий показатель с 2011 года! Для сравнения: самый высокий был в 2014 году. Тогда в Петербурге марш Мендельсона прозвучал 57514 раз. До нового антирекорда «провальным» был 2016-й год, когда расписалась 50691 пара.

Больше всего свадеб пришлось по традиции на лето – чаще всего петербуржцы женились в июне, июле и августе. А меньше всего свадеб пришлось на январь.

А вот разводились чаще в октябре. Судя по всему, петербургская осень подтолкнула к решениям расстаться. При этом выйти из брака в прошлом году решили на 646 пар больше, чем в 2018-м. Количество разводов тоже стало рекордным за последние девять лет. Меньше всего разводов пришлось на февраль. Видимо, в преддверии весны с расставанием решили повременить. Всего семейную жизнь решила не продолжать 27701 пара. Больше с 2011 года еще не было.

КСТАТИ

За 2019 год в Петербурге родилось 59665 детей. Больше всего аист прилетал к петербургским родителям в июле, а реже всего в сентябре. В 2019-м году родилось почти на 5 тысяч меньше детишек, чем в предыдущем.

Понизилась и смертность. В 2019-м ушли из жизни 59388 петербуржцев. Это на 2322 тысячи меньше, чем в 2018-м.

А вот удочерили или усыновили в прошлом году 407 детей. Получается, что из детских домов забрали на 45 ребят меньше, чем в позапрошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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