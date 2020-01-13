2020-01-13T16:43:09+03:00
Общество

В Карелии семья с маленьким ребенком доехала до острова Кижи на коньках по льду Онежского озера

Путешественникам пришлось преодолеть 22 километра
Петр КИБЕР
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Пара из Карелии доехала до Кижей на коньках. С ребенком в коляске. Фото: vk.com/demochkinaПара из Карелии доехала до Кижей на коньках. С ребенком в коляске. Фото: vk.com/demochkina
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Кижи - всемирно известный памятник деревянного зодчества, расположенный на острове в Онежском озере, давно привлекает к себе туристов. Но обычно летом, ведь добраться до него можно только по воде или воздуху, ведь зимой все замерзает. Однако семейная пара из Карелии решила, что раз есть лед, то можно надеть коньки и вперед! С собой мама с папой захватили и маленького сына. Прямо в коляске.

- В Кижи на коньках, реально? Реально! Еще и бесплатно. В общем сегодня был интересный опыт: мы доехали до Кижи из Великой губы 22 км на коньках. С коляской, Миша спал всю дорогу, - написала на своей странице «ВКонтакте» жительница Петрозаводска Елена Демочкина.

По словам женщины, они ехали по свежему льду, который только недавно стал. Его толщина едва достигала 5 сантиметров. Однако сама Елена уверена, что путешествие безопасно. Главное - иметь теплую одежду, запас еды и знать маршрут, где нет полыньи.

Впрочем, глядя на фото черной воды с вмерзшими льдинами, затея кажется не такой уж забавной. Особенно учитывая малыша в коляске. Детский омбудсмен Карелии уже назвал поступок «необдуманным» и заявил о начале проверки.

К слову, экстремалы нарушили и запрет МЧС о выходе на лед. Так что штраф им точно выпишут. Безопасно добраться до Кижей можно при помощи судна на воздушной подушке. Стоить это будет от двух тысяч рублей.

После таких фото понятны опасения за жизнь родителей и их малыша. Фото: vk.com/demochkina

После таких фото понятны опасения за жизнь родителей и их малыша. Фото: vk.com/demochkina

ИСТОЧНИК KP.RU

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