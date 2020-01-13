«В Петербурге на четверть снизилось число убийств»: Прокуратура подвела итоги 2019 года

В Петербурге с каждым годом жить становится спокойнее. В городе снижается количество тяжких преступлений, а их раскрываемость - одна из лучших по России. Статистику по преступлениям 2019 года привел прокурор Северной столицы Сергей Литвиненко в Мариинском дворце во время празднования 298-летия со дня создания прокуратуры.

- В прошедшем году прокурорами дан жесткий ответ на череду насильственных преступлений на почве межнациональной ненависти, организовано успешное противодействие «черным риэлторам», незаконному игорному бизнесу, - рассказал Сергей Литвиненко. - В Санкт-Петербурге создана многоуровневая система профилактики преступлений и правонарушений, наведен порядок в сферах оплаты коммунальных услуг и долевого строительства. Благодаря мерам прокуратуры огромное число граждан смогли ощутить заботу государства, реальную защиту своих прав. Именно правозащитная функция остается нашей главной миссий. Нам доверяют. Более 150 тысяч обращений поступило в прокуратуру Санкт-Петербурга.

В Петербурге наградили лучших сотрудников прокуратурыФото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, раскрываемость убийств в Петербурге выше, чем в целом по России.

- На территории Санкт-Петербурга снижается общая регистрация преступлений, меньше фиксируется преступлений на улицах и в общественных местах, - добавил прокурор города. - Существенно меньше наиболее опасных насильственных и корыстных преступлений: на 27 процентов снизилось число убийств, на 23 процента – разбоев, на 12 процентов – грабежей. Наш город становится безопаснее.

Сергей Литвиненко также заверил, что прокуратура будет пристально следить за тем, как в городе занимаются национальными проектами. На 2020 году на их реализацию выделено 52 миллиарда рублей.

Сотрудники прокуратуры Петербурга празднуют годовщинуФото: Артем КИЛЬКИН

- Петербургская прокуратура одна из самых лучших в нашей стране, - поздравил сотрудников прокуратуры губернатор Александр Беглов. - Я прошел с ними весь 2019 год. Всегда рядом было надежное плечо. У прокуратуры товарищеский подход в решении сложных вопросов. Когда был снежный коллапс, вся прокуратура встала рядом с правительством и помогала решать эти вопросы. Очень сложная обстановка у «Метростроя», нужно было совершить более 11 тысяч операций по переводу денег. Без прокуратуры мы с этим бы не справились.

Прокурор города наградил своих сотрудниковФото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный прокурор России за отличия в службе наградил 49 сотрудников петербургской прокуратуры.

- Один из основных юридических принципов гласит: «Норма без санкции мертва». Это означает, что никакой, даже лучший закон не будет работать без строгого контроля за его соблюдением, - поздравил прокуратуру председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров. - Без вашего надзора над законностью правовая система государства просто не смогла бы работать. Как верно говорил Цицерон, «чтобы быть свободными, мы должны стать рабами закона». Отдельные слова благодарности хочу произнести в адрес районных прокуроров города. На вас приходится огромная психологическая нагрузка. Люди идут к вам со своей болью, бедой, проблемами. Каждый день вы восстанавливаете справедливость, защищаете права граждан. Большое количество обращений к вам – показатель высокого доверия граждан.