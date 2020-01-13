2020-01-13T18:04:58+03:00
Общество

Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как безопасно пользоваться мобильным телефоном

Устройство советуют не подносить близко к голове и не хранить в нагрудном кармане - иначе, говорят специалисты, велик риск получить целый букет серьезных болезней
Сергей ВОЛЧКОВ
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Специалисты советуют не носить телефон близко к телу и пореже подносить к голове. Медики к этим советам относятся скептически.Специалисты советуют не носить телефон близко к телу и пореже подносить к голове. Медики к этим советам относятся скептически.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Думаете, что знаете о своем мобильном телефоне все? Думаете, нет на свете вещи более привычной, понятной и безопасной? Петербургский Роспотребнадзор с вами не согласен. На днях на его сайте появилась памятка по правильному обращению со смартфонами. Специалисты ведомства рекомендуют придерживаться ее, чтобы не нажить себе проблем со здоровьем.

Список немаленький – целых девять позиций. Среди них, например, есть рекомендация «держать трубку на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально», чтобы «уменьшить мощность излучения, воздействующего на мозг». Кроме того, специалисты советуют не говорить по телефону дольше двух минут, снимать на это время очки (металлическая оправа «усиливает» излучение) и не хранить аппарат на груди, на поясе или в кармане штанов. Что будет в противном случае – не объясняется. Но наверняка что-то страшное.

По словам медиков, наукой вред от телефона не доказан - но это не значит, что его можно сбрасывать со счетов. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам медиков, наукой вред от телефона не доказан - но это не значит, что его можно сбрасывать со счетов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Медики, впрочем, к этим советам отнеслись скептически.

- Никаких научных данных о влиянии телефона на здоровье человека нет, - объясняет директор кардиологического центра имени Алмазова Евгений Шляхто. – В том числе это касается и здоровья сердца и сосудов.

Не подтверждают опасность мобильного телефона и онкологи. По словам главного внештатного онколога Северо-Западного федерального округа Алексея Беляева, такие клинические исследования на самом деле проводились, но каких-либо неоспоримых доказательств эта теория не получила.

- Хотя береженого, конечно, бог бережет, - констатирует наш собеседник. – И лучше бы различные электронные устройства – в том числе и смартфоны – держать подальше от тела.

Действительно, «не доказано» - не значит «не существует». Это подтверждает и ведущий эксперт Института мозга человека РАН имени Бехтеревой Дмитрий Спивак.

Одним словом, чтобы внезапно не оказаться в больнице, пользуйтесь мобильными телефонами ответственно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Одним словом, чтобы внезапно не оказаться в больнице, пользуйтесь мобильными телефонами ответственно.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Импульсы от нейрона к нейрону в теле человека передаются в том числе и электрическим путем, - отмечает Спивак. – Те токи, которые использует телефон, в принципе, способы достигнуть хотя бы части нейронов и оказать на них какое-либо негативное воздействие, нарушить этот «электрический обмен». Эти процессы пока еще изучены слабо, доказательств подобного воздействия получено не было. Однако это вовсе не означает, что его не существует вовсе. И соблюдать правила, предписанные Роспотребнадзором, на мой взгляд, все же нужно. Это может стать первым шагом на пути к ответственному использованию мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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