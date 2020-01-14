2020-01-14T11:09:08+03:00
Общество

Дом в Приморском районе заблокировали по суду

Жильцы жалуются, что не могут распоряжаться своими средствами со счетов, несмотря на законные выборы правления ТСЖ
Олег БЕЛОВ
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Люди с нетерпением ждут разрешения ситуации и надеются, что городской суд снимет необоснованно наложенные запреты. Фото: freepik.com.Люди с нетерпением ждут разрешения ситуации и надеются, что городской суд снимет необоснованно наложенные запреты. Фото: freepik.com.
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Парадоксальная ситуация складывается в ТСЖ в доме на улице Королева, 7, где в семистах квартирах проживает более двух тысяч человек. Несмотря на смену правления и выбор нового председателя, жители не получили доступ к управлению домом. Суд Приморского района заблокировал внесение изменений в ЕГРЮЛ. В итоге новое правление не имеет доступа к счетам.

«НЕПОНЯТНЫЕ ШАГИ»

История началась еще в прошлом году. В мае истекли полномочия правления ТСЖ «Зенит». Как рассказывают жители, бывшее руководство в лице председателя правления Андрея Зеликова провалило проведение собрания товарищества собственников жилья.

- Вместо того чтобы спокойно уйти, передав бразды правления новой команде управленцев, начались непонятные шаги. Так, бывший председатель инициировал проведение нового собрания, на котором жильцов дома убеждали проголосовать за стопроцентную передачу дома в управление принадлежащей экс-председателю УК «Приморский», - рассказал владелец УК «Зенит» Павел Белоусов, которой принадлежат коммерческие площади в доме.

Кворум не набрался.

- Мы опасались, что бывшее руководство подаст нелегитимный документ по итогам в Жилищный комитет, но, к счастью, этого не произошло, - говорит член правления ТСЖ «Зенит» Антон Миткин.

В октябре жильцы дома провели независимое голосование за новый состав правления ТСЖ: 56 процентов отдали свои голоса, а значит, кворум был. Выбрали новый состав правления, затем проанализировали работу предыдущей власти.

По словам члена правления Владимира Власова, по результатам обходов и осмотров, а также анализа имеющихся документов стало ясно, что бывшее руководство не проводило работы по текущему ремонту, обслуживанию и содержанию дома, хотя договоры подписаны, акты оформлены, да и выполненные работы оплачивались ежемесячно.

ГОЛОСОВАНИЕ БЫЛО,А КАК ВСТУПИТЬ В ПРАВА?

Казалось бы, выборы прошли. Но вступить в права новый состав так и не смог: предыдущий председатель ТСЖ заблокировал через суд возможность внесения изменений в состав правления. Дело не рассматривается уже три месяца, так как судья Приморского суда наложила запрет, а первое заседание по делу назначила почти через 3 месяца, и на все это время заблокировала работу дома, как говорят жильцы, без особых на то оснований. При этом требование бывшего председателя было удовлетворено быстро, а вот аргументация жильцов не принята.

- Скоро блокировка будет рассматриваться в городском суде, и мы надеемся на непредвзятое решение, иначе получается странная ситуация: у дома новый состав правления, новый председатель, а счет, на который поступают деньги жителей, контролирует старый председатель и продолжает платить себе и 15 сотрудникам немаленькие зарплаты, - возмущается новый председатель правления ТСЖ Руслан Арцер.

Жильцы с нетерпением ждут разрешения ситуации и надеются, что городской суд снимет необоснованно наложенные запреты на изменение сведений в ЕГРЮЛ, в результате чего управление домом перейдет к законно избранному правлению. Хотя, говорят они, риск есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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