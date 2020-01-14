2020-01-14T12:29:35+03:00
Общество

В Карелии умер заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов

Наставнику, вырастившему не одно поколение чемпионов, было 70 лет
Петр КИБЕР
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На 71 году жизни умер тренер по биатлону Сергей Богданов. Фото: vk.com/flgrkНа 71 году жизни умер тренер по биатлону Сергей Богданов. Фото: vk.com/flgrk
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Российский спорт понес тяжелую потерю. 13 января на 71 году жизни умер в столице Карелии заслуженный тренер России по биатлону Сергей Иванович Богданов. Его воспитанником были многие выдающиеся спортсмены, в том числе глава Союза биатлонистов России, уроженец Петрозаводска Владимир Драчев.

- Сергей Иванович родился в 1949 году в Ленинградской области. После учебы в Карельском педагогическом институте остался работать тренером в Петрозаводске, - сообщает «ВКонтакте» Федерация лыжных гонок Республики Карелия.

Вся трудовая и спортивная жизнь Сергея Ивановича связана с Карелией. Здесь он был одновременно действующим спортсменом и тренером. Входил в состав сборной команды Карелии. Работал вместе со своей женой в спортивном центре «Курган». Воспитал не один десяток мастеров спорта.

Своей карьерой ему обязаны прославленные российские лыжники и биатлонисты. В их числе: чемпион мира Петр Милорадов, победитель первенства мира Виталий Чернышов, чемпион Европы и мира по летнему биатлону Иван Богданов, победитель этапа кубка мира Олег Завьялов.

При этом себе успехи учеников тренер никогда не приписывал, но знал, из кого выйдет толк:

- Я никогда не заставляю своих учеников тренироваться. Не хочешь - иди. Нужно гореть, чтобы важнее твоего спортивного увлечения не было ничего! - говорил Сергей Богданов.

Самым известным воспитанником Сергея Богданова конечно же является призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы и нынешний глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Разумеется, что СБР не мог остаться в стороне от печальных событий.

- Биатлонная семья скорбит о смерти Сергея Ивановича Богданова, - говорится на сайте СБР. - Около 20 лет он возглавлял Федерацию биатлона Республики Карелия. Только благодаря его усилиям и настойчивости были построены два стрельбища и фактически сохранен биатлон в Карелии. Память о Сергее Ивановиче надолго сохранится в сердцах его воспитанников и всех - кто знал этого замечательного человека.

За свой труд Сергей Богданов был награжден правительственными наградами и званиями: Заслуженный тренер РСФСР; Заслуженный работник физической культуры Карельской АССР; Орденом ДОСААФ за заслуги III степени; Знаком «За развитие физической культуры и спорта России».

Союз биатлонистов России выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Ивановича Богданова. Дата и места прощания с заслуженным тренером России пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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