2020-01-14T13:24:01+03:00
Происшествия

Многодетная петербурженка задушила бывшего мужа, который пытался изнасиловать их дочь

Женщина спасла своего ребенка, затянув смертельную петлю на шее мужчины
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка задушила бывшего мужа поясом от халата, защищая свою дочь от изнасилованияПетербурженка задушила бывшего мужа поясом от халата, защищая свою дочь от изнасилованияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Жизнь 36-летней жительницы города Гатчина из Ленинградской области, счастливой мамы, перевернулась в один момент. Марина (имя изменено, прим.ред.) работала инспектором по контролю качества, последние несколько лет находилась в декретном отпуске по уходу за двумя маленькими детьми, а также воспитывала подрастающую 16-летнюю красавицу. Все это она делала одна, так как со своим безработным мужем женщина развелась.

Поздно вечером в понедельник, 13 января 2020 года, экс-супруг пришел к ней домой. Начал приставать к ней, но Марина дала ему отпор, тогда мужчина пошел домогаться их общую дочь и попытался изнасиловать девочку.

Марина одна воспитывала троих детей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марина одна воспитывала троих детейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В 22:29 часов 13 января на телефон экстренной службы поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в своей квартире в доме 48 по проспекту 25 Октября она задушила бывшего мужа, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как пояснила женщина, ее безработный экс-супруг пришел к ней домой и попытался изнасиловать ее 16-летнюю дочь. Мать пыталась оттащить мужчину. Не зная, как справиться с агрессором, схватила пояс от халата, накинула ему на шею и в процессе борьбы, задушила его. Как только женщина поняла, что бывший муж обмяк и больше не дышит, сразу же позвонила по номеру 112.

Отец попытался изнасиловать собственную 16-летнюю дочь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отец попытался изнасиловать собственную 16-летнюю дочьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На место происшествия сразу же приехали правоохранители. Они осмотрели труп и квартиру, изъяли следы пальцев, пояс, а также одежду девочки, в которой она была во время нападения. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мера пресечения матери, защитившей дочь, не избиралась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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