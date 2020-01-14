В Карелии спасли новорожденных медвежат, которых в берлоге бросила мать

Новогоднее чудо - так в Карелии называют историю спасения маленьких новорожденных медвежат, которых в берлоге бросила мать. Детенышей в Лахденпохском районе Республики случайно нашли местные лесники. Они забрали малышей, накормили детской молочной смесью и передали специалистам Минприроды Карелии. Те набрали номер первого и одного из лучших в России Центра спасения медвежат-сирот, что под Тверью.

- 10 января к нам поступил звонок из Министерства природных ресурсов республики Карелии с информацией о медведице, потревоженной звуками лесозаготовительной техники и покинувшей по этой причине берлогу, а также медвежатах, оставшихся сиротами, - рассказывают сотрудники Центра.

В тот же день, наскоро собравшись, специалисты выехали в Карелию. Там, после оформления всех документов, малышей погрузили в машину и на следующий вечер, преодолев в общей сложности 1600 километров, зоологи вернулись домой.

В Центре маленьким пациентам - не больше недели от роду и по 700 граммов веса - провели осмотр. Он показал, что сейчас с медвежатами все в порядке.

- Предварительно они здоровы, но прогнозы делать рано. Может развиться пневмония, начнутся проблемы с желудком, ведь сейчас вместо молока мамы им дают смесь. Главное - пережить первые две недели. После этого можно говорить, что будет дальше, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» представительница Центра Екатерина Пажетнова.

Медведицы всегда рожают зимой «в полудреме» и нередко оставляют малышей в берлоге, если что-то спугнет. Потомство гибнет, но мать к нему привязаться не успевает. Лишь по весне, если семья неразлучна она станет защитницей детям, а пока спасается бегством, бросив медвежат.

Но шатуном до весны она не будет и на людей не нападет. Медведица найдет новую берлогу, где доспит.

Изначально детенышей было трое, но в Тверскую область уехали лишь два медвежонка. На момент выхода материала получить комментарий от Минприроды Карелии по поводу судьбы третьего не удалось.

Малышам всего неделя от роду. Центр спасения медвежат-сирот / vk.com/obrcrussia

Учитывая возраст, медвежат (оба они мальчики) осматривают каждые два часа. Один - более активный, хорошо ест. Второй немного капризничает. Но специалисты надеются, что с малышами все будет в порядке.

- У нас большой опыт, накопленный за 25 лет практики. Предполагается, что медвежата вырастут до 7-8 месяцев, а осенью, если в се в порядке, их выпустят в природу. Стараемся это делать в том регионе, где они родились. То есть в Карелии, - говорят сотрудники Центра.