Полет в Италию и гонорары в евро: как шестилетний мальчик из Петербурга стал лицом модного дома Gucci

Шестилетний Леон Сокол из Петербурга – восходящая звезда глянцевых журналов. И нет, это не просто красивая фигура речи: недавно мальчик стал лицом новой коллекции детской одежды всемирно известного итальянского дома моды Gucci. По словам мамы Леона Ирины, такой успех стал для нее полной неожиданностью: ни о какой всемирной известности для сына она и не мечтала, а в модельную школу его отдала просто для того, чтобы сделать более общительным.

«НЕ ВЕРИЛА В УСПЕХ»

- Вообще-то у меня двое детей, - рассказывает Ирина Сокол. – Леон и его сестра Мила – они двойняшки. Так сложилось, что они у меня не очень хорошо сходились со взрослыми, капризничали, когда нужно было идти в детский садик. И я решила отдать их на курсы актерского мастерства при модельном агентстве – просто чтобы немного раскрепостить.

По словам мамы ребенка, не последнюю роль в судьбе Леона сыграли его волосы - длинные и золотистые. Ни у кого из детей, тоже оказавшихся в Италии, таких больше не было. Фото: из личного архива Ирины Сокол

Где-то через год агентство, в котором занимались Леон и Милана, объявило всероссийский кастинг. Подробностей родителям не сообщили: сказали только, что детей отбирают на съемку для какого-то «известного бренда».

- Я поначалу даже не хотела участвовать, - продолжает Ирина. – Думала «ну а какой смысл?». Но потом поговорила со знакомой, и она убедила меня попробовать. Отправила несколько фотографий Леона. Был запрос на снимки из повседневной жизни. Снимала просто на телефон, хотя у нас к тому моменту уже были местные съемки и портфолио. Потом уже выяснилось, что европейские бренды так и работают: им не нужны «прилизанные» постановочные фотографии они хотят, чтобы ребенок на них выглядел естественно.

Благодаря вот таким фотографиям, сделанным его мамой на обычный мобильный телефон, Егор прошел кастинг и присоединился к проекту Gucci. Фото: из личного архива Ирины Сокол

ИТАЛЬЯНСКИЕ «ДНЕВНИКИ»

Всего в кастинге в России участвовало 40 детей. Из них представители Gucci сначала выбрали восьмерых, а потом и двоих – Леона и девочку по имени Алена из Калининграда. Основным критерием был рост: дети требовались строго от 106 до 112 сантиметров.

- В Италии нас, конечно, больше всего поразил подход к съемкам, - признается Ирина. – Если в России ребенок приходит работать, то там детям предоставляют игровую комнату, шведский стол. Если ребенок играет, а ему нужно на съемку, к нему обязательно подходят и спрашивают: «можно ли тебя побеспокоить?». Съемочный день – не больше трех часов с перерывами, за этим очень строго следят.

У Леона есть сестра Мила. Узнав о том, что брат летит в Италию, а она нет, девочка, расстроилась, но мама взамен устроила ей потрясающие каникулы в Санкт-Петербурге. Вот что значит педагогика! Фото: Карим Таха, модельное агентство Macaronis Kids

Фотосессия проходила в провинции Витербо, в парке «Священный лес» XVI века. Детей (всего их собралось восемь – со всех уголков мира) фотографировали в масках животных на фоне мифологических скульптур. Леон выбрал себе маску льва. Судя по всему, из-за имени – «lion» в переводе с французского и означает «лев».

МЕЧТЫ НЕ О ПОДИУМЕ

Конечно, работали дети не бесплатно – каждому за съемку заплатили серьезный гонорар. Раскрывать точные цифры запрещено контрактом, но известно, что мировые бренды за такие проекты платят участникам до двух тысяч евро – или до 136 тысяч рублей. Неплохой результат для шести лет, не так ли?

- Леон сказал, что хочет эти деньги отложить – он копит на путешествие в Германию, - смеется мама «золотого ребенка». – Хочет увидеть двоюродного дедушку, который там живет, и сходить в Музей естествознания, посмотреть на динозавров.

Для Леона (тут он тоже с сестрой) поездка в Италию стала полной неожиданностью - до этого он занимался в модельной школе Macaronis Kids меньше года. Фото: Карим Таха, модельное агентство Macaronis Kids

То, что мировая слава свалилась на мальчика в таком раннем возрасте, Ирину не пугает: по ее словам, Леон еще сам не до конца осознает происходящее и не совсем понимает, что такое «модель».

- Он просто делает то, что ему нравится, - констатирует Ирина. – А в будущем хочет стать изобретателем или палеонтологом.

Судьбоносная съемка прошла еще в июне – а в декабре Леон с мамой ездили в Италию снова, чтобы принять участие еще в одном проекте Gucci. Что это за проект – рассказывать пока нельзя. Ждем новостей!