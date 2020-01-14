«Пока мою жену держали, мне ломали нос»: Пенсионер из Петербурга рассказал, как медик избил его в машине «скорой помощи»

76-летний житель Петербурга Жора Мирзоян – инвалид второй группы по болезни сердца. Пенсионер перенес инсульт, страдает аритмией, в сосудах стоит стенд. Мирзоян из-за этого часто посещает военный госпиталь и наблюдается у своего врача. Поэтому когда ему в очередной раз стало плохо, семья вызвала «скорую помощь» и попросила отвезти дедушку в госпиталь, где его хорошо знают. Медики, по словам родственников, сделали вид, что согласились. И пенсионер вместе со своей женой сели в карету «скорой помощи».

У пенсионера сломан нос Фото: предоставлено Ириной Шихофой

- Врачи «скорой» прочитали выписки, померили давление, у меня было 190, поэтому и решено было госпитализировать, - рассказал «КП-Петербург» Жора Мирзоян. - Врачи не оказали никакую помощь. Мы сели в «скорую». Медик отъехал, вижу, заворачивают не в ту сторону. Я говорю: «Куда вы везете?». Они отвечают: «В Александровскую больницу». Я стал протестовать. Этот мужчина в итоге останавливает машину, начинает кричать: «Ты че выпендриваешься? Куда надо, туда и отвезем». Я сказал, чтобы отпустили нас, чтобы мы ушли своим ходом. Но медик стал кричать: «Мне плевать на вашего врача, я здесь главный. Куда хочу, туда и везу». Я отказался, его это разозлило, он начал меня душить, схватил за рот. Моя жена стала кричать: «Вы что делаете?! Вы же его убьете». И тут он размахивается и как даст мне по носу. Сломал нос, кровь хлынула. Я чуть не потерял сознание.

Пенсионер уже написал заявление в полицию Фото: предоставлено Ириной Шихофой

Все это время медсестра, по словам Мирзояна, держала жену Жоры, чтобы та не снимала видео. От этого у супруги пенсионера остались синяки.

- Я говорю: «Раз такое дело, вызовите полицию», - поясняет Жора. – Но этот медик сам меня отвез в полицию. Я написал заявление. Потом приехала вторая «скорая», мне оказали помощь, отвезли в Мариинскую больницу. Сделали томографию, зашили рану. Ко всему прочему у меня сотрясение мозга, черепно-мозговая травма. Надо будет лечиться долго.

По словам пенсионера, теперь ему предстоит долгое лечение Фото: предоставлено Ириной Шихофой

Сами медики заявляют, что агрессию проявлял именно пенсионер. Как все было на самом деле должны установить полиция. Служебная проверка уже начата.