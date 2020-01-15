Зоозащитники вычислили петербуржского живодера, убившего более тысячи собак

Петербуржские зоозащитники бьют тревогу – они уверяют, что вычислили живодера, на счету которого более тысячи убийств собак. История предполагаемого душегуба появилась в среду, 15 января 2020 года, в социальных сетях. Фотографии мертвых животных с издевательскими комментариями, смакующими убийства четвероногих, стали появляться на страничке «ВКонтакте» человека под псевдонимом «Валерий Шанин» с 2011 года. На данный момент этот аккаунт заблокирован за нарушения правил сайта. Зоозащитники много лет пытались выяснить личность душегуба. И как они уверяют, им это удалось.

На протяжении многих лет на фейковой странице в сети появлялись фото мертвых животныхФото: СОЦСЕТИ

- Данный человек очень осторожно вел себя все эти годы в отличие от догхантеров, которые не скрываются, а наоборот открыто пропагандируют свою идею. В данном же случае, судя по поведению – имело место удовлетворение скрытых садистских наклонностей, - рассказали зоозащитники.

По их словам, в 2019 году некий «Шанин» настолько расслабился от собственной безнаказанности, что стал допускать ошибку за ошибкой в сокрытии себя от общества. Когда, путем несложных сопоставлений фактов, вычислив, кто скрывается за ником «Валерий Шанин», зоозащитники связались с ним, то мужчина стал угрожать и обещать уничтожить их также, как и собак.

Некий живодер хвалился своими "субботниками"Фото: СОЦСЕТИ

- Он дошел до того, что стал требовать деньги за то, чтобы очередная собака осталась жива. В итоге его удалось вызвать на встречу. Он явился с газовым баллончиком, от которого сильно пострадал один из зоозащитников. Во второй встрече с зоозащитниками произошло тоже самое, но живодер приехал на автомобиле, поэтому удалось записать номера, - отметили активисты.

Предполагаемый живодер из Петербурга выходил на встречу в зоозащитниками, но вел себя грубо и угрожалФото: СОЦСЕТИ

Благодаря этим данным, уже стало легче узнать подробности жизни предполагаемого живодера. Отец Военный врач. Мать тоже врач. Врач-фтизиатр. Доктор, который занимается туберкулезными больными. Основным препаратом для лечения туберкулеза является безопасный для человека, но смертельно-опасный для собак. Запасами именно этого препарата душегуб и хвастался на своей фейковой страничке, публикуя фотографии.

Также он выкладывал фотографии с запасами препаратов для травли собакФото: СОЦСЕТИ

- Мы позвонили и рассказали живодеру обо всем, что знаем, на что получили ответ: «Вы ничего не докажете» и много нецензурной брани, - злятся зоозащитники.

Петербуржцы же, ознакомившись с историей, разделились на два фронта. Одни скептически отнеслись к рассказу, назвав это «обострением зоошизы». Другие же наоборот пришли в бешенство и потребовали передать всю эту собранную информацию в полицию, дабы наказать убийцу животных.