ВТБ расширяет сеть ипотечных центров в Санкт-Петербурге

ВТБ в Санкт-Петербурге открыл первый центр ипотечного кредитования в партнерстве с ведущим в регионе продавцом строящегося жилья – компанией «Петербургская Недвижимость». В новом центре после решения о покупке и выбора квартиры клиенты сразу смогут обратиться в ВТБ и получить в режиме «одного окна» все необходимые услуги по оформлению ипотеки. Специалисты банка помогут выбрать оптимальную кредитную программу, подать заявку и окажут полную поддержку при заключении сделки. Для клиентов «Петербургской Недвижимости» действует специальное предложение со сниженной ставкой.

- Интеграция с крупнейшими игроками рынка позволяет нам предлагать заемщикам максимально выгодные условия по ипотеке, повышать удобство обслуживания и гибко реагировать на их запросы, - подчеркнул руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Для банка работа с продавцами недвижимости имеет важное значение, так как через них проходит порядка 55% всех ипотечных сделок. Нашей стратегической задачей является открытие подобных ипотечных центров по всей России.

В отделении также предоставляется полный перечень розничных услуг ВТБ: оформление кредитных продуктов, открытие счетов и вкладов, выпуск карт, платежи и переводы, подключение дистанционных сервисов и многое другое.

- В Санкт-Петербурге сохраняется высокий спрос на ипотечное кредитование, по итогам 11 месяцев портфель ВТБ по данному направлению превысил 146 млрд рублей, - добавил начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ Сергей Кульпин. - За годы сотрудничества компания «Петербургская Недвижимость» зарекомендовала себя надежным партнером, с которым в регионе проходит каждая шестая ипотечная сделка банка.

КОНКРЕТНО

Новый ипотечный центр Банка ВТБ (ПАО) расположен по адресу: Ушаковская набережная, д. 3. Режим работы − по будням с 10:00 до 19:00.