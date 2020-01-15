Программу маткапитала в Петербурге могут продлить до 2026 года

Рождаемость, смертность, надбавки для классных руководителей, строительство новых детских садов и школ – эти темы стали ключевыми в ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Все проблемы, поднятые главой государства, напрямую касаются Петербурга и Ленинградской области: какие-то из них уже практически решены, над другими придется серьезно поработать.

ТЕМА ДНЯ. Как чиновники Петербурга и Ленобласти отреагировали на послание президента 00:00 00:00

ГЛАВНОЕ – СЕМЬЯ

Одной из главных тем послания стала демографическая ситуация в стране. Коэффициент рождаемости (другими словами, сколько в среднем детей рожает женщина за свою жизнь) в 2019-м году составил 1,5. Для сравнения: в 1943 году он равнялся 1,3, а в 1990 – 1,16.

- Действительно, демография сейчас – проблема, общая для всей страны, - объясняет кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Безрукова. – И Петербург с Ленинградской областью она тоже не обошла стороной.

По словам местных экспертов, продление маткапитала - мера хорошая, но недостаточная. Семью нужно поддерживать комплексно.Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге уровень рождаемости тоже постепенно падает: так, согласно данным Петростата, в 2014 году в городе родилось 67 200 ребятишек. В 2017-м - 66 500. В 2018-м - 64 023. И это при том, что в городе множество мер поддержки семей.

- В Петербурге 130 тысяч семей получают те или иные меры поддержки. Это каждая пятая семья, - подчеркнул губернатор Северной столицы Александр Беглов. - В целом, «детский» бюджет Петербурга составляет 5 млрд рублей.

В частности, малоимущие семьи каждый месяц получают выплаты в размере прожиточного минимума, а молодым мамам в возрасте с 19 до 24 лет за рождение ребенка полагается 54 189 рублей. Если в семье рождаются двойняшки или тройняшки, то до полутора лет они могут рассчитывать на услуги няни за счет города. А при рождении третьего и последующего ребенка родители имеют право на региональный маткапитал – 160 тысяч рублей (сейчас он действует до конца 2021 года, - прим. ред.).

- Многодетным семьям также предоставляется жилье и автомобили, - добавили в пресс-службе губернатора. – За последний год в городе стало на 7 тысяч многодетных семей больше, и сейчас их 45 тысяч.

С каждым годом в Санкт-Петербурге рождается все меньше детей. Выбраться из этой демографической ямы будет непросто.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Семью сейчас нужно поддерживать комплексно, - уверен руководитель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов. – Возможно, стоит задуматься о том, чтобы как-то компенсировать расходы на транспорт – поверьте, когда детей больше одного, это становится очень большой проблемой – сделать бесплатный вход в музеи и театры, предоставлять бесплатную школьную форму и так далее. Впрочем, первые шаги в этом направлении сделаны – это уже хорошо.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ «СВЕРХУ»

Другой важный «народный» вопрос, который призвал решить президент – ввести новую надбавку для классных руководителей. Платить будут по пять тысяч рублей.

- Если все заработает как нужно, классные руководители с учетом местной надбавки будут получать десять тысяч рублей в дополнение к основной зарплате, - рассуждает учитель года-2016 Максим Рыжов. – Понятно, что эта сумма не совсем оправдывает ту нагрузку, которая ложится на классного руководителя, но это намного лучше, чем было.

По словам Рыжова, главное, чего удастся добиться с введением федеральной надбавки – привлечь людей к классному руководству. Потому что сейчас учителя от него все чаще отказываются – обязанностей (при чем не связанных непосредственно с преподаванием) становится в разы больше, а зарплата не растет.

Еще одна социальная мера - новая надбавка для классных руководителей. Помимо прочих выплат они должны дополнительно получать 5 000 рублей из федерального бюджета.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, речь шла не только об учителях, но и о детях. Владимир Путин призвал обеспечить всем без исключения детям с 1 по 4 класс бесплатное горячее питание в школах. В Петербурге треть младшеклассников (льготники) за обеды уже не платят. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в связи с инициативой президента, бесплатно питаться в столовой будут и все остальные ученики начальных классов.

- Мы заинтересованы в том, чтобы все дети получали полноценное и сбалансированное питание. Это важно для профилактики заболеваний, повышения работоспособности и успеваемости ребят, их физического и умственного развития, - подчеркнул Александр Беглов.

По словам самих учителей, 10 000 рублей (столько будут в совокупности составлять местная и федеральная надбавки) для классных руководителей недостаточно - слишком много обязанностей на них ложится.Фото: Артем КИЛЬКИН

А ЧТО ЕЩЕ?

Жить будем долго

Коснулся Путин и вопросов народного здоровья. По словам президента, ожидаемая продолжительность жизни в России впервые превысила 73 года. Что ж, по этому показателю у нас действительно проблем нет: Еще в марте 2019-го министр здравоохранения Вероника Скворцова отмечала, что люди в Санкт-Петербурге живут в среднем 76 лет – на три года дольше, чем в целом по стране. А в городской Концепции демографического развития говорится, что до 2025-го этот показатель должен подрасти еще и составить уже 79 лет.

Коснулся президент и народного здоровья. С этим в Санкт-Петербурге все в порядке: средняя продолжительность жизни у нас на три года больше, чем в целом по стране.Фото: Олег ЗОЛОТО

- У нас продолжительность жизни действительно выше, чем в целом по стране, - констатирует главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Хавинсон. - Ключевой фактор здесь - культурный уровень. В регионах, где культура поведения выше, где люди заботятся о себе, где сильна пропаганда против курения, алкоголизма, люди живут дольше. А у нас целая культурная столица! Если говорить в цифрах, то 25 % населения у нас - люди старше 60 лет. Это очень большой показатель.

Между тем, по словам Хавинсона, кроме плюсов есть у Санкт-Петербурга и минусы. И главный среди них - экология.

- Мы вполне можем достичь показателя в 79 лет, - отмечает эксперт. - Но для этого нужно прежде всего всерьез озаботиться проблемами экологии, сохранением парков и скверов, контролем за питанием горожан. Тогда все получится.

СКАЗАНО!

Спикер петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров:

«Послание Президента возлагает новые задачи на субъекты Федерации, и эти задачи, особенно в том, что касается пособий на ребенка, должны быть отражены в корректировке нашего бюджета на текущий год. В соответствии с тезисами Послания я уже дал поручения постоянным органам Собрания подготовить инициативы о введении бесплатного горячего питания для всех школьников с первого по четвертый классы и о продлении действия Закона о материнском капитале в Санкт-Петербурге до конца 2026 года».

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