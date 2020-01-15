Руководитель СУ СКР по Ленобласти: «Следователь должен уметь слушать и помогать потерпевшим восстановить их законное право»

В конце прошлого года в Ленинградской области сменился главный следователь региона. Новым начальником СУ СКР по Ленобласти стал Сергей Сазин. Ранее Сергей Тихонович работал в Воронежской и Орловской областях. В последнее время возглавлял Северо-Западное следственное управление на транспорте. В эксклюзивном интервью «КП-Петербург» Сергей Сазин рассказал нам, что после его прихода в Ленинградскую область, при сохранении положительных традиций в управлении уделяется повышенное внимание персональной ответственности, эффективности межведомственного взаимодействия и профессиональной подготовке следователей.

«БЕРЕМСЯ ЗА СТАРЫЕ ДЕЛА»

- Сергей Тихонович, в Ленобласти сильно выросло число преступлений в отношении детей, с чем это связано?

- В прошлом году было 35 преступлений в отношении детей, сейчас - 62. Почти в два раза выросло число. Многие зададут вопросы – почему? Для таких преступлений свойственна латентность. Дети стараются не говорить о том, что произошло. Преступления совершают не только посторонние лица, но и лица из числа близкого окружения (родственники, преподаватели) - не один раз и не один год. Дети думают, что их некому защитить, они молчат. А сейчас мы вскрыли эти дела и они были не только в прошлом году. В данном случае приходится обращаться к специалистам. Нужен педагог, психолог. Чтобы вопросы правильно были поставлены, чтобы не было воздействия на ребенка. А детям нужна медицинская реабилитация, на что также ориентированы наши следователи.

- Увеличивается число пропавших детей?

- К сожалению, такое происходит часто и мы в течение суток после пропажи ребенка при наличии достаточных оснований возбуждаем уголовное дело по статье «Убийство». Дело в том, что у нас много детей учится в специальных учреждениях, которые они часто покидают. Вопрос даже не в том, что ребенок ушел и каковы были мотивы его ухода – будь то склонность к бродяжничеству или просто ему там что-то не нравится, а что будет с ребенком, когда он остается без контроля взрослых. Мы обязаны работать на опережение – найти его.

С назначением на должность руководителя СУ СКР по Ленобласти Сергея Тихоновича поздравил лично Владимир Путин

- Недавно раскрыли убийство 10-летней девочки, которое произошло 8 лет назад…

- Начну с того, что для нас важно раскрыть преступления прошлых лет. Я работал в разных регионах и ведомствах, в прокуратуре. Я всегда возглавляю постоянно действующую межведомственную аналитическую следственно-оперативную группу по расследованию убийств, а также иных неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений рабочую группу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, организованной преступности и преступлений, вызвавших большой общественный резонанс. Собираем руководителей полиции, медицинских экспертов, с территории приезжают мои сотрудники. На этом совещании мы рассматриваем уголовные дела, планируем следственно-оперативные мероприятия. И это дело мы также рассматривали и в декабре минувшего года раскрыли это преступление. Исследовали телефонные соединения, штампы биологических материалов. И вышли на родного дядю, который надругался и убил девочку. Он уже дал признательные показания. Сейчас находится под арестом. Можно сказать, что дело раскрыто.

«ВЕЩДОКИ НАХОДИМ В УДАЛЕННЫХ ФАЙЛАХ»

- Как современные технологии помогают в работе?

- У нас, например, есть специальный аппаратно-программный комплекс исследования «UFED», который используем при расследовании уголовных дел. Комплекс помогает восстановить удаленные файлы с телефона. Не так давно было дело с изнасилованием 15-летней девочки в Ломоносовском районе. Она ушла из дома, ранее у нее уже такое было. Не хотела идти в школу. Высказывалось мнение территориальными органами, что с ней ничего не случилось. Но мы все равно стали тщательно разбираться, возбудили уголовное дело. Узнали, что девочку подвозил на своей машине мужчина. Он ее изнасиловал. Мы его задержали, но подозреваемый не признавал вину. Тогда мы изъяли его телефон, восстановили файлы. Оказалось, что он удалил фотографию, которую сделал прямо во время изнасилования. Тут уже были неопровержимые доказательства. Можно сказать, что даже телефон преступника будет доказательством против него.

- Какие преступления вы рассматриваете на вашей рабочей группе?

- Такая группа у нас работает по четвергам. Первую я создал еще в 2001 году, когда работал в прокуратуре. В поле зрения этой группы попадают нераскрытые убийства и другие особо тяжкие преступления.

- Какое было первое преступление?

- В очистных сооружениях нашли туловище человека, без головы, рук и ног. Я, межрайонный прокурор выехал на место происшествия, возглавил следственно-оперативную группу, долго голову искали. Был выходной день, приехал в милицию. Вместе с начальником полиции собрали весь отдел. Рассадили отделения: ГИБДД, участковые, следствие. Начали анализировать, какая информация есть в службах. Проверили, куда ведет трубопровод. Дошли до строящихся дач. Попала в поле зрения женщина, которая с санками там ходила. Стали ее проверять. Оказалось, что на даче у нее жил молодой мужчина. Нашли бригаду молдаван, которые это подтвердили. Она была успешная богатая женщина, приезжала к нему из города на выходные. Однажды похвалилась своей подруге этим любовником. И та тоже стала к нему заходить. Из-за ревности все и произошло. Мы женщину задержали. Дело направлено в суд, вынесен обвинительный приговор.

Сергей Тихонович рассказал о раскрываемости преступлений в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН

- Вскоре Следственный комитет может начать проводить экспертизы по «врачебным делам»…

- Дай бог, поскорее бы. У нас есть специалисты. Для нас проблемы со сроками проведения экспертиз. Из-за этого идут нарушения сроков расследования. Ни одна медицинская экспертиза не делается за месяц. Вопроса о недоверии здесь нет, независимо от ведомства. Любой эксперт выступает как самостоятельное лицо. Он несет уголовную ответственность за обоснованность своих выводов. Но если будет свой эксперт в Следственном комитете, мы будем быстрее расследовать уголовные дела. Граждане иногда говорят: «Я понять не могу, как вы так долго расследуете?» - посмотрели сериал, там все упрощенно до нельзя. Но в жизни-то все сложнее. У меня в практике был, например, преступник, мы даже его паспорт нашли. А он потом утверждал, что это не его. Даже проводили экспертизу…

«ЕСЛИ ЗАБРАЛИ ЖИЛЬЕ, ПРИХОДИТЕ НА ПРИЕМ»

- Сейчас много уголовных дел, когда у людей отбирают квартиры?

- В Гатчине было такое дело, там социально незащищенные люди. Инвалиды по заболеванию. И, пользуясь своим авторитетом, сотрудник правоохранительных органов предложил им продать квартиру. Сказал - а вам найдем дом подешевле, вы будете там жить. Но вместо дома они получили сарай, в котором невозможно жить. Люди стали возмущаться. Их поместили в дом для социально незащищенных людей, там они рассказали эту историю. Обратились к нам, мы проверили и задержали двух мошенников, один из которых действительно оказался сотрудником местного правоохранительного органа.

- В Ленобласти большой объем коррупционных дел?

- Да, здесь очень распространены махинации с землей и лесом. Во Всеволожском районе было хищение земельных участок, возбуждено уголовное дело в отношении руководства филиала кадастровой палаты «Росреестра» Ленобласти. Наворовали на 220 миллионов рублей. Ущерб возмещен полностью. Расследуются два уголовных дела в отношении должностных лиц госучреждения «Леноблес» и Межрегионального территориального управления Росимущества в г.Санкт-Петербурге и Ленобласти, связанных с хищением древесины в размере свыше 85 млн. рублей и в отношении директора одного из лесничеств и его заместителя по фактам получения взяток в размере 5 млн рублей. Злоумышленники арестованы и имущество на сумму 60 млн арестовано. Подобных правонарушений много, будем работать, чтобы их было меньше.

- Что вы можете посоветовать молодым следователям?

- Самое главное – внимательное общение с людьми. Бывают случаи, когда отсутствуют законные основания для возбуждения уголовного дела. А у человека горе, ему нужно высказаться. И следователь всегда должен уметь слушать людей, которые к нему обращаются за помощью. Думать, как он может повлиять на ситуацию, как помочь пострадавшему защитить свое законное право.