Александр Дрозденко: К 2021 году в Ленобласти не останется людей с доходом ниже прожиточного минимума

В среду, 15 января 2020 года, президент России выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Владимир Путин обозначил основные направления развития страны на ближайший год. Одной из ключевых тем обращения было посвящено решению проблем в социальной сфере. Надбавки для классных руководителей, строительство новых детских садов и школ, повышение доходов населения – то, о чем говорил президент в своем послании. К решению задач готовятся все регионы страны. Не исключение и Ленинградская область. Губернатор региона Александр Дрозденко прокомментировал послание президента к Федеральному собранию.

ТЕМА ДНЯ. Как чиновники Петербурга и Ленобласти отреагировали на послание президента 00:00 00:00

– В этом году нужно оценивать послание с точки зрения человечности, заботы, защиты самого ценного, что есть в России – семьи и человека, – отметил Александр Дрозденко.

Губернатор также отметил, что Ленобласть готовится к безусловному выполнению задач, поставленных президентом. «Комсомолка» собрала важные для региона тезисы.

О демографии и борьбе с бедностью

В феврале Ленобласть собирается принять законопроект, по которому при рождении третьего ребенка регион добавит 150 тысяч рублей из собственного бюджета. Эта сумма пойдет «плюсом» к полагающимся 450 тысячам из федерального бюджета, направленных на погашение ипотеки.

– Дополнительная региональная выплата семьям с детьми до 3 лет: мы установили планку совокупного дохода в 70 процентов от уровня средней заработной платы по региону. Эта сумма превышает установленный федеральный критерий в два прожиточных минимума, и выплаты этой категории осуществляются из бюджета области, – отметил Александр Дрозденко.

Кроме того, по прогнозам Ленобласти, к 1 января 2021 года в регионе не останется людей и семей, чей доход будет ниже величины прожиточного минимума. Уже больше года в регионе работает Социальный кодекс, основная задача которого – борьба с бедностью. За это время Ленобласти уже удалось последовательно сокращать количество семей, живущих за чертой бедности.

О доходах населения

За последние пять лет реальные денежные доходы населения Ленобласти увеличились на 14,4 процента. А это почти в два раза выше средних показателей по всей стране. Предварительно за 2019 год доходы населения региона составят 100,4 процента к уровню позапрошлого года (100,1% по России).

– Президент России в своем послании Федеральному собранию не случайно обратил особое внимание на такой показатель как реальные денежные доходы населения. Именно этот показатель наиболее точно отражает нашу работу по созданию благоприятных условий для жизни граждан, поскольку он включает не только заработную плату, но и отражает рост доходов бизнеса, а также включает социальные механизмы, которые мы создали для поддержки жителей Ленинградской области, – отметил Александр Дрозденко.

Важно отметить, что Ленобласть вошла в число субъектов, где в полном объеме выполнили достижение «зарплатных» показателей работников бюджетной сферы, которые установил президент майскими указами.

Об образовании

Что касается проблемы очередей в ясли детские сады, до конца 2021 года Ленобласть намерена полностью ее решить.

– До этого времени семьи, которым пока не предоставлено место в детском дошкольном учреждении, с 1 января 2020 года получают ежемесячную компенсацию 9,5 тысяч рублей, – отметил глава региона.

В регионе уже набраны очень высокие темпы строительства социальных объектов. Так, за 2019 год было открыто 15 новых детских садов и 6 школ.

Собираются в Ленобласти и обеспечить работу всех школ в одну смену – для этого создадут 4750 дополнительных мест. А до конца 2020 года все школы области не просто будут оборудованы широкополосным интернетом, но еще и и wi-fi зонами. Кроме того, как заявил Александр Дрозденко, все 358 школ Ленобласти готовы уже с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе.

О медицине

В 2020 году Ленобласть выполнит план нацпроекта «Здравоохранение» по охвату сельских территорий фельдшерско-акушерскими пунктами.

– Мы их строили и продолжаем строить, но самое главное, начиная с прошлого года у нас работает программа реновации медицинских учреждений, которая предусматривает в том числе ремонт и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов, – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

В прошлом году всего были открыты девять ФАПов – в Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Лужском и Ломоносовском районах.

Кроме того, в 2019-м Ленобласть начала масштабный ремонт поликлиник и больниц. В 2020-м работа продолжится. А расходы областного бюджета на это вырастут до 1 миллиарда рублей. В 2019 году на эти цели было потрачено 940 миллионов, а в 2018 – 594 миллионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изменится власть в России после политической реформы, объявленной Путиным

Политолог Георгий Бовт вместе с kp.ru разобрал поправки в Конституцию, которые предложил президент (подробности)

Маткапитал на первого ребенка и выплаты на детей до 7 лет: Как президент предложил изменить поддержку семей

Разбираемся в суммах, которые посулил ячейкам общества Владимир Путин (подробности)

Судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет: 15 главных тезисов Послания президента

Владимир Путин предложил увеличить маткапитал и внести правки в Конституцию (подробности)