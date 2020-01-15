Первое граффити в Санкт-Петербурге хотят восстановить на Васильевском острове

Старейший в Санкт-Петербурге мурал – огромный, площадью в 300 с лишним квадратных метров рисунок «Вода – это жизнь» на стене одного из домов на Васильевском острове – может в скором времени получить новую жизнь. Обновить «полотно», нарисованное в 1990-м году совместно русскими и американскими художниками взялся художник-реставратор из Северной столицы Александр Анисин.

«Вода - это жизнь» - произведение необычное и во многом знаковое. Тридцать лет назад его нарисовали на одном из зданий на Малом проспекте Васильевского острова в рамках американо-советского проекта «Все за одну Землю». Исполинская картина, написанная акрилом по штукатурке, изображает фигуру Будды в сиянии яркого света.

На создание картины у группы художников ушло две недели. Штукатурку покрывали акрилом, сверху его закрепляли клеем ПВА. Фото: Живем на Васильевском / Васильевский остров ВКонтакте

- Я – как и, пожалуй, многие другие петербуржцы – этот мурал знаю и люблю с самого детства, - рассказывает Анисин. – Но важен он не только этим. Он несет в себе очень глубокую и актуальную идею – особенно для нынешнего времени, когда отношения России и США, мягко говоря, не складываются. На мой взгляд, восстановить сейчас роспись, которая символизирует саму жизнь будет очень правильным делом.

По словам Анисина, рисунок имеет все черты вновь выявленного объекта культурного наследия. Однако официально этот статус за ним не закреплен. За картиной никто не ухаживает, и за почти 30 лет она успела прийти в упадок: местами краски потускнели и стерлись, кое-где со стены целыми пластами сошла штукатурка.

- Я не исключаю, что мурал придется не реставрировать, а полностью счищать и рисовать заново – как это было с росписью в Чкаловском сквере, которой мы занимались в прошлом году, - отмечает наш собеседник. – Но, конечно, это будет сделано не просто так: сначала нужно будет составить так называемую «цветовую карту», снять кальку в натуральную величину, сделать химический анализ. Чтобы этой информацией могли пользоваться реставраторы, которые придут после меня. К тому же я хочу связаться с авторами картины, встретиться, спросить их мнения, попросить рассказать, как они это делали.

За почти 30 лет рисунок обветшал - краски поблекли, а штукатурка кое-где отвалилась кускамиФото: Олег ЗОЛОТО

Вся работа, продолжает художник, займет около четырех месяцев и потребует около полутора миллионов рублей - столько будет стоить аренда лесов и зарплата художников. При этом сам герой нашей статьи готов работать бесплатно. Часть денег Анисин планирует привлечь за счет спонсоров, часть – попросить у районной администрации.

- На данный момент каких-то конкретных договоренностей у меня нет, - констатирует наш собеседник. – Я отправлял в администрацию письмо, где подробно изложил свою инициативу, в ближайшее время планируют встретиться с кем-то из чиновников лично. Дальше посмотрим, как пойдет дело.