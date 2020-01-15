Вестибюль станции метро «Маяковская» закроют на ремонт в мае

Одна из центральных станций Петербурга закроется на плановый капитальный ремонт уже весной. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказали в пресс-службе метрополитена.

- Работы начнутся в мае - сообщила пресс-секретарь предприятия Юлия Шавель. – Но пока еще не принято решение: до или после Дня Победы.

Проект по ремонту уже готов и прошел экспертизу. В метрополитене уточнили, менять эскалаторы на новые здесь не собираются, их капитально отремонтируют. Кроме того, приведут в порядок вестибюль и наклонный ход станции. В общем – по классической схеме капремонта.

- Мы не ожидаем больших сложностей при закрытии вестибюля «Маяковской», так как попасть на платформу станции можно будет через «Площадь Восстания», - пояснила Юлия Шавель.

Кроме того, в конце августа начнется и капитальный ремонт южного входа на станцию «Московская», расположенного в створе Алтайской улице. Там тоже будет выполнен полный комплекс работ, включая капремонт эскалаторов.

- Этот вход также будет закрыт на 11 месяцев, - уточнили в пресс-службе метрополитена. – На станцию можно будет попасть через северный вход, со стороны улицы Типанова.