«Не отдавайте детей в ясли!»: Анастасия Мельникова оценила предложения президента по вопросам демографии

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Петербурге вызвало бурю обсуждений, связанных не только с роспуском правительства, но и с предложениями главы государства по повышению рождаемости. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, актриса театра и кино Анастасия Мельникова побывала в гостях у радио «Комсомольская правда» и в беседе с ведущей Алесей Крупаниной рассказала, какие опасности таятся в решении Путина давать выплаты за первого ребенка, а также почему не стоит отдавать свое чадо в ясли.

- Я тут прочитала потрясающую фразу в интернете: «Зима в этом году такая теплая, что правительство распустилось». Ваши первые ощущения от этого?

- Вначале у меня была паника! Потом я выпила чашку чаю, успокоилась и начала анализировать. Русские – очень умные, талантливые и знают, что делают. Наверное, есть что-то, чего мы пока не знаем. Но я искренне верю, что ничего плохого из этого выйти не может. Я верю в образованность, профессионализм и мудрость людей, которые принимали это решение.

- Многие говорили, что это был ответ на запрос общества на перемены.

- Давайте подождем, это было только вчера.

- Тогда к более понятным нам вещам. Спрашиваю вас как женщину и как мать – в послании президента было сказано про демографию и про пособия для матерей, которые рожают в первый раз. Как вы думаете, это поможет улучшить демографию?

- Не знаю. Когда я рожала ребенка, я это делала не потому, что мне за это заплатят и помогут, а потому, что я очень хотела быть мамой. Меня пугает отношение молодежи, я это вижу на приеме граждан, как депутат. И оно немножко потребительское: «Мне должны, вы мне должны!». Я считаю, что за любую льготу и помощь, которую государство оказывает, все-таки нужно сказать «Спасибо».

- Да, тут есть опасность, что кто-то может рожать ради денег…

- Да, а потом этих детей отдают в детские дома, и они переходят на содержание государства. Этих случаев у меня невероятное количество! Не только рождения, но и усыновления ради денег.

В прошлом году дочь Анастасии Мария (слева) выпустилась из школыФото: Олег ЗОЛОТО

- Не могу не спросить вас, как именно депутата, занимающегося такими вопросами: у нашего защитника прав детей в Петербурге, Светланы Агапитовой закончился срок полномочий. Как вы это прокомментируете?

- Да, со Светланой мы много работали, и мне очень жаль, что по закону она не может остаться. Потому что таких неравнодушных людей, как она, еще поискать. Если бы хотя бы треть чиновников была такой, то мы бы двигались вперед гораздо быстрее, было бы намного лучше. Она вникает в каждую ситуацию лично, ездит по городу и по области сутками. Это при том, что у нее самой дети! Агапитова оставляла все ради решения проблем тех, кому она в этот момент нужнее, чем семье.

- Есть еще один момент в послании президента. Это увеличение количества яслей. Я удивлена, а что, раньше не надо было?

- Раньше надо было. Эта проблема была, но. Как мама скажу: я работала, когда родилась Маша – во вторник я была до вечера на съемочной площадке, в среду она родилась, а в пятницу я снова была на работе. Я знаю, что людям надо трудиться, чтобы на что-то жить. Моя работа позволяла брать ребенка с собой. Мне повезло, вокруг были люди, которые мне помогали – мои родители, и не только. Есть мамы, у которых нет возможности выйти на работу, а кормить надо. Но сейчас есть огромное количество программ по обучению мам, чтобы они могли кормить и работать на дому, дистанционно. Я хочу обратиться к мамам: не отдавайте вы детей в ясли! Постарайтесь быть рядом, не надо упускать моменты взросления малыша, ведь это не повторится никогда. Да, знаю, нужно зарабатывать. Когда росла я – мама работала – оперировала, папа оперировал, но это было с трех лет. Когда мне говорят, что государство выделяет мало денег – это не так. Оно выделяет много денег, просто много воров. И, к счастью, сейчас их начинают ловить и сажать. Если это продолжится, будет еще больше возможности помочь людям.

- А что там с программами для молодых мам?

- Их невероятное количество! Просто, к сожалению, у нас очень распространена юридическая безграмотность. Мы не знаем наши права, говорим, что у нас все очень плохо, не понимая, что имеем право на это, на это и на это. Государство не может только давать, но и всех обязательно оповещать! Это как в анекдоте про лотерейный билет или про «Дай богу шанс». Открой интернет и посмотри, на что ты имеешь право. Первое время есть на что жить – карточку выдают. Одевать – тоже, медицина – бесплатная. А если твои права не соблюдаются – напиши письмо тому же депутату.

Полный текст интервью с Анастасией Мельниковой читайте на сайте «Комсомольская правда» в ближайшее время