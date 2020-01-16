«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы

Пользователи соцсетей со всей России вот уже несколько дней обсуждают исповедь официантки из Петербурга. Обаятельная 24-летняя блондинка Лиза шесть лет проработала в барах и ресторанах (трудилась сразу в двух заведениях) и в один момент решила выдать всю подноготную своей профессии.

«МЫ ВАМ НЕ НЯНЬКИ»

Не очень крутое начало, но я не люблю людей. Да, все после такого заявления удивляются и напоминают мне, что я же с ними работаю. Собственно, поэтому и не люблю.

Если ты отработал в общепите барменом или официантом более 5 лет, то у тебя отбивается память на лица и имена. Иногда я даже забываю, за каким столом у меня сидят девушки, а за каким парни, - то есть не помню даже пол.

А также если ты более 5 лет в общепите, то алкоголизма не избежать. В некоторых случаях и наркомании. Потому что всегда нужно поддерживать себя в тонусе и хорошем настроении. Не идите в общепит, если не хотите угробить свою жизнь и морально, и физически. Как говорится, уйдя из общепита, невозможно не вернуться обратно.

По словам девушки, не стоит просить официантку стать нянечкойФото: СОЦСЕТИ

Про официантов. Всех гостей мы делим только на два типа: марамои (неблагодарные, грубые, жадные, – прим.ред.) и нормальные. В случае первых - видно сразу от посадки за стол до выхода из заведения. Нормальные - неважно, девушки или парни, семьи или парочки, если с тобой человек изначально вежлив и положительно настроен - все останутся довольны. Особенно таких видно при полной посадке. Такие люди сразу понимают, что напитки и блюда придется ждать немного дольше.

Подача еды. Ненавижу людей, которые думают, что в ресторанах уже все готово, осталось только подать. Идите в KFC или McDonald's, раз такие занятые!

Мамки. Я, конечно, понимаю, что с детьми тоже хочется выбраться в люди и в рестораны, но сначала объясните ребенку, как он должен себя вести. Я и так на работе. Подработка нянькой мне не нужна, спасибо. «Смотри, какая красивая тетя (я), иди поиграй с ней».

Подкаты. «Нам тут сказали, что если счет будет больше 8 тысяч рублей, то номер официантки будет в подарок» и еще миллиард плохих способов подкатить. Последние два года ношу обручальное кольцо, чтобы избежать этого. Спойлер: не работает.

«Ты такая красивая, а работаешь официанткой, фу. У меня свое модельное агентство, свой бизнес». Не переходите границы общения «гость-официант», у нас таких как вы десятки за день. Если вы действительно заинтересовали официанта, вам дадут понять.

С барменами лучше не ссоритьсяФото: СОЦСЕТИ

Гости-акционеры. «Мы тут приложение скачали, дайте нам подарки». А по… [лицу] вам не дать? Да, я понимаю, что это маркетинг и привлечение гостей, но я агрессивный официант, поэтому идите… со своими подарками. Также я: вам первый подарок пиво или пирог?

Гости - …[дураки]. Сколько лет работаю, не перестаю поражаться людской тупости. Приношу апельсиновый сок. Гость: «Это что, горчица?». Я: «Э, нет, апельсиновый сок». Гость «А, я думал горчица». Что? И это только капля в море. А горчицу он и не заказывал.

«СБРОСИЛА ВЕС ДО 44 КИЛО»

Чаевые. Многие гости убеждены, что оставлять на чай не обязательно, ведь у нас есть зарплата. Если кто не знал, работаем мы за копейки. На одной работе у меня ставка 80 рублей в час, на второй 110 рублей в час. И основной наш доход как раз чаевые. В месяц на одной работе зарплата выходит максимум 20 тысяч рублей. Да, мы сами выбрали эту работу, но и вы будьте благодарны за уделенное вам внимание, качественное обслуживание и хорошее настроение после посещения заведения, ведь это настроение создаем вам мы. Если что, в большинстве заведений чаевые официантов делятся также на кухню, бар, хостес и менеджеров. Потому что все в заведении стараются ради вас и вашего настроения. Я не призываю оставлять все свои деньги, но 10 процентов (если они действительно заслуженны) не скупитесь и оставьте.

Тоже про чаевые. Во многих ресторанах компаниям от восьми человек включается 10 процентов сервиса в счет. Так много компаний уходило, узнав об этом. Вы серьезно? Вас 10 человек, вы посидели на 15 тысяч рублей, сверху включено 1500. Математика простая: по 150 рублей с каждого. С ума сойти, очень много. Просто представьте, что вашу пьяную и орущую компанию обслуживает один человек, запоминает, что заказал каждый. Да, нам всем раздельные счета. И просто дает вам отдыхать без проблем в итоге остается ни с чем, кроме 330 рублей за ваши три часа, проведенных в ресторане.

Девушка 6 лет работает в общепитеФото: СОЦСЕТИ

Раздельные счета. Окей, когда вас трое, ну четверо. Но когда вас 15-20 - идите ... Проще скинуть кому-то на карту. И он оплатит все полностью одним чеком. Да, я агрессивный официант. Также я: у вас счет начинался с «кровавой Мэри»? Да, я помню, что все по раздельности.

Чемпионат мира и иностранцы. Кто в общепите пережил ЧМ, переживет все. Я работала на Невском с графиком 13/1 по 16 часов в сутки. Так началась моя история с судорогами в ногах и максимальном сбросе веса до 44 килограммов. Как-то мне под ребра немец приставил охотничий нож за то, что я отказалась пить с ним пиво.

«БАРМЕН ХОЧЕТ ПЛЮНУТЬ ВАМ В ПИВО»

Судороги, варикоз, упадок зрения, недосып - ваши спутники по жизни, если вы официант/бармен/повар. Это просто классика. Даже в свои выходные я чаще всего на работе, потому что там бесплатно нальют, покормят, стрельнут сигарету и развеселят. Главное, накинуть чаевых - и ты не только любимый коллега, но и любимый гость.

Общепитовская солидарность. Я всегда оставляю чаевые. Даже если плохое обслуживание. Может у человека день плохой, может, он стажер, неважно. Минимум 20 процентов. Возможно, это сделает его день лучше.

Проститутки/консуматорши/промщицы. Мужики, перестаньте вестись на эту фигню. Если к вам подсаживаются девушки и говорят, какой вы интересный человек и не желаете ли угостить их бокальчиком вина. В этот же вечер ваши деньги будут спущены в ближайшем стрип-баре, а эти девушки получат процент с ваших трат. И больше вы их никогда не увидите. Со стороны официанта - никакой выгоды, хорошее общение потеряно, вы в лохах.

Девушки не любят подкаты

Отношения. Большинство времени мы проводим на работе, соответственно и отношения начинаются чаще именно там. Поэтому если вы девушка и пытаетесь подкатить к бармену – забудьте. Скорее всего, вокруг вас все это время ходит его девушка-официант и ненавидит вас. Соответственно, если вы парень и пытаетесь подкатить к девушке-официанту, то забудьте. Скорее всего, ее парень наливает вам пиво и смотрит на все это, подумывает плюнуть вам в стакан. Да, в общепите все… [занимаются между собой сексом]. Нет, мы не плюем в бокалы и супы, можете не переживать. Мы плохие, но не настолько.

Москвичи. Это отдельный вид гостей. Просто обожаю! Вы настолько крутые, смешные и понимающие, что готова переехать в Москву ради вас. Может, мне попадались только нормальные, но благодаря им я полюбила всех вас.

Еда. Нет, мы не едим бесплатно любые позиции из меню. В течение дня нам готовят завтрак (каша), обед (суп) и ужин. Если мы и едим что-то из меню, то платим с небольшой скидкой в 10-20 процентов. Ладно, иногда еда для персонала бывает вкусной, но очень редко.