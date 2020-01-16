2020-01-16T16:13:43+03:00
Общество

Такое впервые за 140 лет: Январь 2020 года в Петербурге уже установил абсолютный бесснежный рекорд

Также синоптики рассказали, будут ли вообще холода этой зимой
Ирина СЕБЕЛЕВА
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В Петербурге 140 лет не было такой бесснежной зимы.В Петербурге 140 лет не было такой бесснежной зимы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ноябрь 2019 года, который сразу перешел в апрель - примерно так сейчас можно охарактеризовать петербургскую погоду. Петербург день за днем обновляет температурные максимумы для этого времени года. Как рассказал "Комсомольской правде в Петербурге" главный синоптик Александр Колесов, речь уже идет даже не о рекордах, а об абсолютной аномалии.

- За всю историю метеонаблюдений, а это 140 лет, еще ни разу не было зафиксировано практически полное отсутствие снега в январе, - пояснил Александр Колесов.

Самой высокой за 140 лет стала и средняя температура первой половины января: +2 градуса. Причем, прошлый рекорд, установленный в 2007 году, был перебит с лихвой. Тогда столбик термометра хотя бы опустился ниже ноля и в среднем температура составила -1,4 градуса.

- Уже понятно, что результат по первым двум декадам будет аналогично аномальным, - говорит Колесов. - И в целом январь окажется рекордно теплым. Даже небольшое похолодание в конце месяца не помешает этому.

Да, похолодание в Петербурге все же будет. Но позднее, чем синоптики его прогнозировали. Крещенские купания в этот раз обойдутся без крещенских морозов. Окунаться в прорубь верующие будут при нуле градусов. Небольшой мороз ожидается не раньше 22-23 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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